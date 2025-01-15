恩智浦宣布砸206億元 收購奧地利汽車軟體商 TTTechAuto

全球車用處理與網路領域領導大廠恩智浦半導體（NXPI）15日宣布，團隊已跟奧地利汽車軟體開發商TTTech Auto達成最終收購協議，將以6.25億美元（約合新台幣206.53億元）之現金，將其正式的收購。據悉，TTTech Auto多年來持續推動「軟體定義汽車（SDV）」的布局，並陸續開發出獨特安全關鍵（safety-critical）系統和中介軟體創新，而恩智浦此次砸重金收購TTTech Auto，也將促使團隊加速朝向軟體定義汽車來轉型。

事實上，TTTech Auto總部位於奧地利維也納，致力於針對軟體定義汽車（software-defined vehicle；SDV）開發獨特安全關鍵（safety-critical）系統和中介軟體創新領域的領導廠商。TTTech Auto已與眾多領先的汽車OEM廠商建立業務合作關係，提供最佳化效能、安全性、整合度和軟體更新的解決方案，幫助車廠專注於提升駕駛體驗。

在獲得監管機構核准後，TTTech Auto管理團隊、智慧財產權、資產以及約1,100名工程人員將加入恩智浦的汽車團隊。作為恩智浦的一部分，TTTech Auto將繼續服務現有客戶，同時以恩智浦品牌拓展其全球業務版圖。

向軟體定義汽車轉型

汽車產業正在經歷重大變革，由基於硬體的傳統設計轉向以平台為基礎的軟體定義汽車，軟硬體系統日益複雜且高度互聯。這一轉型推動實現功能升級、資料驅動服務和雲端原生（native cloud ）。預計SDV市場在2027年將擴大到全球汽車產量的45%，反映出2024至2027年期間的年複合成長率（CAGR）達48%的預測。

為成功應對競爭挑戰，全球汽車製造商需要全新SDV平台與架構，既要能安全可靠地處理日益複雜的軟體整合，還要實現可擴展性並能縮短上市時間。

為抓住這重要市場機會並幫助汽車製造商迅速向SDV轉型，恩智浦於2024年3月推出恩智浦CoreRide平台。恩智浦CoreRide平台搭載恩智浦S32車輛運算、網路和系統電源管理技術，是首個專為解決硬體與軟體整合障礙打造的開放式SDV平台，同時簡化複雜性、提升可擴展性並降低成本。TTTech Auto的軟體專業知識與恩智浦的硬體能力聯合，為汽車製造商提供獨具優勢的SDV開發平台。

恩智浦CoreRide平台與TTTech MotionWise的強強聯合

恩智浦於2024年3月推出創新的CoreRide平台時，TTTech Auto便成為此平台的軟體合作夥伴。透過此次收購整合TTTech Auto的安全與整合能力，恩智浦將為全球CoreRide合作夥伴生態系統帶來更強的軟硬體整合優勢，進一步簡化汽車製造商的SDV開發工作。

TTTech Auto的MotionWise中介軟體平台在業界表現出色，專為汽車高效能運算平台提供自動化軟體部署功能。TTTech Auto中介軟體專為可靠管理SDV的互聯系統而設計，優先處理安全關鍵（safety-critical）功能，同時確保無縫整合與適應性。MotionWise還支援汽車製造商高效地在各種車型擴展軟體，簡化安全整合流程，並輕鬆調整或添加安全關鍵功能，同時透過「安全設計（safety-by-design）」方法，始終維持穩固的安全框架。

恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen表示，此次收購將整合恩智浦汽車產品組合與全球領先安全軟體解決方案供應商。將TTTech Auto的軟體納入恩智浦CoreRide解決方案，進一步強化恩智浦在汽車領域的價值主張，並加速汽車產業向軟體定義汽車的轉型。恩智浦CoreRide讓汽車製造商能夠更高效、更迅速、更安全地部署其優質的差異化車輛平台。收購TTTech Auto標誌著恩智浦邁向成為汽車和工業物聯網智慧邊緣系統領先供應商的重要里程。

TTTech Auto執行長Dirk Linzmeier表示，隨著軟體定義汽車逐漸出現複雜互聯的自適應框架，中介軟體在應對整合、安全性和可擴展性挑戰方面的重要性日益增加。恩智浦與TTTech Auto都清楚認知此需求，並對SDV轉型有著共同願景。MotionWise與恩智浦CoreRide的整合將為汽車製造商提供強大的SDV基礎，確保多種不同系統間的無縫協調，幫助汽車製造商在大規模生產中推出創新功能的同時，確保可靠性和安全性。