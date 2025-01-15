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獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

被點名的股票還是跌了 NVIDIA黃仁勳光環已失？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳本周走訪中國大陸和台灣。路透
黃仁勳本周走訪中國大陸和台灣。路透

凡被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名的廠商股價都會上漲，但目前看來，如此帶動的漲勢似難以為繼，有投資人開始質疑黃仁勳光環正在消退。

在上周CES消費電子展上，黃仁勳僅僅口頭上表達信心，三星電子上周三股價便大漲逾3%，聯發科（2454）宣布和輝達合作後，股價幾乎攻上歷史新高。不料，這兩家公司股價均已從高位回落約6%。

連輝達自黃仁勳CES主題演講以來也跌了12%。地緣政治與科技貿易政策對半導體產業造成壓力，而投資人注意力隨競爭加劇而分散，也考驗了輝達的「點石成金」效應。

Fibonacci 全球資產管理公司執行長鄭仁允說：「我懷疑黃仁勳今年說話是否能像去年那樣有影響力。」「輝達的地位仍然占優勢，但競爭對手也正崛起，我們應該漸漸關注輝達以外企業的動向。」

為當沖客提供投資建議的韓國投資研究機構執行長安賢尚（音譯）說：「去年輝達影響力強多了，因為人工智慧晶片還是一個新鮮的概念，股價也飆升，」「今年，川普和馬斯克的影響力預料將更大。」

但輝達漲勢還不到畫下句點的時候。就在上周CES熱潮降溫之前，輝達股價才剛創下歷史新高，帶動相關股價的影響力絕不容小覷。

譬如，南韓小型股SKC今年以來股價飆漲逾50%，母公司SK集團董事長崔泰源在CES展和黃仁勳會面激發了漲勢。

首爾經濟日報另報導，崔泰源在CES展會的SK集團展場上舉起一款玻璃基板說「我剛剛把它賣掉了」，引發各方揣測。SKC宣稱他們的玻璃基板可加快AI伺服器的速度。

截至目前，SKC是MSCI亞洲及開發中市場股票指數中表現最佳的個股。

因此，黃仁勳本周走訪中國大陸和台灣，相關談話勢必依然深受投資人關注。

半導體 投資人 馬斯克

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