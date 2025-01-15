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馬斯克挨告 美證管會：收購推特股權達5%逾時不報

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克。路透
億萬富豪馬斯克。路透

美國證券管理委員會（SEC）今天向法院控告億萬富豪馬斯克（ElonMusk），指他在2022年收購推特公司（Twitter）股權達5%時，隱匿消息逾時不公布，損及大眾投資人權益。

路透社報導，美國證管會向華盛頓特區聯邦法院提告表示，馬斯克隱匿逾時11天才公布最初所購買的推特（Twitter）5%普通股，已違反聯邦證券法。

美國證管會規定，投資人對一家公司持股比例超過5%時，須在10天內公布資訊；在馬斯克的例子中，依規定他應在2022年3月24日之前揭露消息。

證管會表示，馬斯克以犧牲毫無戒心的投資人為代價，以人為操作低價，購買了價值逾5億美元的推特公司股票，到2022年4月4日才披露他買股消息，而那時他已擁有9.2%的股份。

美國證管會表示，消息披露後，推特的股價上漲了27% 以上。

證管會今天提起訴訟，旨在迫使馬斯克支付民事罰款，並返還他的不當得利。

馬斯克最終在2022年10月以440億美元收購推特公司，並將其更名為X。

馬斯克的律師史派洛（Alex Spiro）在一封電子郵件中表示，證管會的訴訟是對他客戶馬斯克「多年騷擾行動」的結果。他說：「馬斯克先生沒有做錯任何事。」

投資人 美國 馬斯克

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