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波音2024交機量再降 罷工與安全致營運雪上加霜

中央社／ 紐約14日綜合外電導

根據今天發布的數據，波音公司（Boeing）在2024年僅交付348架商用飛機，顯示這一年的勞工罷工與安全問題造成了嚴重影響。

波音這一年交機量遠低於2023年，甚至不到歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）去年交機766架的一半。

這些數據標誌航空巨擘波音度過艱困的2024年。去年，波音以阿拉斯加航空（Alaska Airlines）班機空中掉艙門事件為開端，以交機數量慘淡作結束。

去年1月5日，阿拉斯加航空一架波音737MAX9客機的內嵌式艙門（plug door）在飛行途中遭吹走，迫使客機緊急降落。

加上去年秋季，波音營運更因勞工長達7週以上的罷工影響，罷工導致西雅圖地區的兩家主要組裝廠停工，直到去年12月中旬，生產線才恢復運作。

這些困難意味著波音與空中巴士在商用飛機交機數量方面的差距，從2020年以來逐步拉大，到2024年拉到最大。

自2018年和2019年兩起致命的MAX型飛機墜毀事件導致波音公司陷入危機，此後波音一直落後於對手空巴。自2018年以來，波音未能實現年度獲利。

波音要重回正軌，須先確保穩定的飛機生產，再逐步尋回獲利。

投資研究機構晨星公司（Morningstar）分析師歐文斯（Nicolas Owens）表示，在2025年，「波音的生產和交機數量才是真正值得關注的事情…希望最壞情況已經過去。」

交機量與公司營收息息相關，是衡量財務表現的重要基準。

波音 空中巴士 罷工

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