油價跌逾1% 傳以哈停火有望 瑞銀估金價今年再創新高

國際油價周二（14日）下跌，有報導指出，哈瑪斯和以色列初步同意停火，這導致受俄羅斯和伊朗供應風險推動的價格漲勢降溫，油價從五個月高點回落；金價上漲，瑞銀預測今年金價將再創新高。

油價跌逾1%

布蘭特原油3月期貨下跌1.09美元，跌幅1.35%，報每桶79.92美元；西德州原油2月期貨收在每桶77.50美元，下跌1.32美元，跌幅為1.67%。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，以色列和哈瑪斯原則上就停火和釋放人質的協議草案達成一致。如果達成停火協議，將意味著對全球石油市場造成衝擊長達15個多月的衝突可能結束。

此外，相對強弱指數顯示原油期貨自今年年初以來大多處於超買狀態，代表價格回檔風險提升。道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，被稱為商品交易顧問（CTA）的演算法驅動型投資人顯示出買盤枯竭的跡象。

另一方面，美國能源資訊局（EIA）周二表示，2025年和2026年，美國的石油需求將穩定在每天2,050萬桶，國內石油產量將增至每天1,355萬桶，高於該機構此前預測的今年每日1,352萬桶。

Price Futures Group的高級分析師Phil Flynn說，市場正在期待EIA的短期能源展望報告，看預測的供應成長是否會出現逆轉。

金價收漲，瑞銀預測今年金價再創新高

現貨金價14日收盤上漲0.5%，至每英兩2,677.46美元。美國黃金期貨收漲0.1%，結算價報2,682.30美元。

數據顯示，美國12月生產者物價指數（PPI）比去年同期上升3.3%，路透調查經濟學家預期為上升3.4%。

Kitco Metals分析師Jim Wyckoff表示：「PPI數據降溫令美元指數受挫，這有助於貴金屬市場的多頭，通膨降低意味著聯準會可能會更快地降息。」

投資人正等待周三的消費者物價指數（CPI），以分析聯準會的政策路徑。路透一項調查預測，12月CPI月比將上升0.3%，年比增幅將為2.9%， 高於11月的2.7%。

瑞銀集團預測，隨著貿易和地緣政治不確定性推動對避險資產的需求，黃金創2010年以來最大年度漲幅後將在今年稍晚再創新高。

瑞銀表示，雖然美元走強和美國殖利率上升將是今年金價上半年的阻力因素，但這將被需求所抵銷，金價將在年底前漲至2,850美元。該行指出川普政府的不可預測性，並表示央行和投資者對黃金的需求應該會很強勁。此外，股市波動應該會更加頻繁。

瑞銀還預測今年白銀價格上漲，預期年底前價格達到每英兩38美元，部分原因是製造業需求走強。

現貨白銀上漲0.8%，至每英兩29.83美元；白金下跌1.6%，至938.65美元；鈀金上漲0.1%，至939.61美元。