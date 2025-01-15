美元在關稅報導和PPI降溫後拉大跌幅 結束五連漲

退休要存多少老本才夠，這是不分國籍、中年人的共通煩惱。在日本，70歲以上有19%的夫妻零存款，儲蓄破3000萬的也有19%。針對高資產族群，專營終活的日本財務專家說，5、60歲健朗時要計畫性的用錢，他看過太多有錢卻把自己活的很辛苦的案例。

2025-01-15 08:00