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美元在關稅報導和PPI降溫後拉大跌幅 結束五連漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓周二仍升值0.3%至 157.96。路透
美元兌日圓周二仍升值0.3%至 157.96。路透

美元指數（DXY）周二下跌，止住連五日漲勢，有報導說川普即將上任的經濟團隊正討論逐步提高關稅。美國公布的躉售通膨數據低於預期之後，美元擴大跌幅。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數下跌0.6%至109.273。

美國12月生產者物價指數（PPI）較上月上漲0.2%，低於分析師原估的0.4%；核心PPI持平，原估上漲0.3%。

美國公債殖利率略為下降。據Tradeweb的數據，10年期公債殖利率收報4.787%，低於周一的4.802%。

歐元兌美元表現出色，升值0.6%，至日內高點1.0304。

法國總理Francois Bayrou提出對備受爭議的2023年年金法重啟協商，為通過預算爭取時間。

美元兌瑞郎貶值0.5%，至0.9129。

美元兌日圓仍升值0.3%至 157.96，投資人正為下周的日本央行政策會議做準備，市場預計會上升息的可能性為 57%。

指數 日本央行 美國

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