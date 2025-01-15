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台積電ADR微漲 較台北交易溢價22%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（14日）微漲0.04%，收在201.45美元，較台北交易溢價22%。費城半導體指數上漲0.5%。

標普500指數周二走高，那斯達克綜合指數則連續五個交易日走低。在關鍵通膨數據公布前，投資人不願大手筆押注，也觀望即將揭曉的財報季。

道瓊工業指數上漲221.16點，漲幅0.5%，收42,518.28點；標普500指數上漲6.69點，漲幅0.1%，報5842.91點；那斯達克綜合指數下跌43.71點，跌幅0.2%，報19,044.39點。

台灣加權股價指數昨天上漲309.19點，收在22,797.52點。台積電（2330）漲1.4%收在1,090.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 167.52 +0.10 161.00 4.05

中華電 CHT 122.36 -0.03 123.50 -0.92

台積電 TSM 1,329.89 +0.04 1,090.00 22.01

聯電 UMC 41.59 +1.61 42.25 -1.56

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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