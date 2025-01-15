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標普走高但那指連五跌 科技七雄股在CPI公布前領跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
禮來大跌6.6%，該公司預估第4季減肥藥Zepbound銷售低於預期。路透
禮來大跌6.6%，該公司預估第4季減肥藥Zepbound銷售低於預期。路透

標普500指數周二走高，那斯達克綜合指數則連續五個交易日走低。在關鍵通膨數據公布前，投資人不願大手筆押注，也觀望即將揭曉的財報季。

道瓊工業指數上漲221.16點，漲幅0.5%，收42,518.28點；標普500指數上漲6.69點，漲幅0.1%，報5842.91點；那斯達克綜合指數下跌43.71點，跌幅0.2%，報19,044.39點。

費城半導體指數上漲0.5%，台積電ADR微漲0.04%。

大型科技股再度下跌，輝達（NVIDIA）跌1.1%，蘋果公司(Apple)跌0.5%，這兩家公司股價2024年大幅上漲後，今年開張以來雙雙下跌。「科技七雄」指數下跌1%。

美國勞工部公布，去年12月生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期，較上月僅增0.2%，受此消息影響，美國公債殖利率一度下跌，但隨後走勢又逆轉。不過，當天收盤時，美國公債殖利率略為下降。據Tradeweb的數據，10年期公債殖利率收報4.787%，低於周一的4.802%。

周三將公布更重要的通膨數據，屆時美國勞工部將公布消費者物價指數數據。此外，花旗集團(Citigroup)、高盛集團(Goldman Sachs)、摩根大通公司(JPMorgan)和富國銀行(Wells Fargo)都將公布業績。高盛在公布財報前上漲 1.5%，推動道瓊工業指數收高。

 SWBC的Chris Brigati說：「現在所有人的目光都集中在周三的CPI報告上，這可能是最近記憶中最重要的通膨數據，因為它將助長市場對聯準會（Fed）的執念，」 

強勁的通膨數據會增強2025年不降息甚至可能升息的預期，而疲軟的通膨數據可能有助於平息市場對Fed的疑慮。

據倫敦證券交易所集團(LSEG) 數據，市場預計Fed將在 2025 年底前降息約 29 個基點，對在6 月開會之前的幾次會議上至少降息25個基點的預期都未超過 50%。

醫療股在標普11大類股中表現最差，下跌0.9%，因禮來大跌6.6%，該公司預估第4季減肥藥Zepbound的銷售低於預期。

波音下跌 2.08%，該公司 2024 年的飛機年交付量降至疫情以來的最低水準。

房屋建築商KB Home公布營收和利潤優於預期，股價上漲4.8%。

Fed 指數 標普 通膨

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