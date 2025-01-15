市場評估川普關稅影響 歐股收盤走勢不一
投資人正在評估，美國候任總統川普（Donald Trump）上任後揚言提高關稅將會造成多少影響，也擔心川普承諾推動減稅和管制移民措施恐使通膨再度攀升，歐股今天收盤走勢不一。
倫敦FTSE 100指數下跌22.65點或0.28%，收報8201.54點。
法蘭克福DAX指數大漲138.48點或0.69%，收在20271.33點。
巴黎CAC 40指數上揚15.03點或0.20%，收7423.67點。
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