歐盟：航空業使用永續燃料 2050年有望減碳47%

中央社／ 布魯塞爾14日專電

歐盟發表年度航空環境影響報告，估計2050年航班將成長到1180萬班次，屆時若能達到永續燃料用量目標，將可減碳47%，加上有效管理空中交通並採用更節能科技等綜合措施，則可達2/3的航空淨零目標。

這份「歐洲航空環境面（影響）報告」（European Aviation Environmental Report）是歐洲聯盟（EU）第4年度分析航空活動所帶來的溫室氣體排放和噪音等環境衝擊變化。

報告指出，2023年歐盟27國加上挪威、瑞士的機場起降航班共達835萬班次，雖較Covid-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情大流行前的2019年少了10%，但預估未來仍將持續成長，需採行綜合措施以達成國際民航組織（ICAO）及歐盟設下的2050年二氧化碳淨零排放目標。

根據歐盟報告，2022年民航飛行占歐盟及挪威、瑞士所有交通領域溫室氣體（GHG）排放量的12%，而飛航對氣候的衝擊是綜合性的，包括非二氧化碳的氣體排放，例如氮氧化物（NOx）、懸浮微粒（PM）、硫氧化物（SOx）、蒸氣以及尾跡雲等。

報告評估，若能達成歐盟永續航空燃料法規（ReFuelEU Aviation Regulation）目標，可望在2050年較目前淨減二氧化碳排放650萬噸，即減少47%。該法規設定永續燃料最低供應量占比要從2025年2%目標出發，到2050年占所有歐洲航空燃料供應的70%。

歐盟 永續 淨零

延伸閱讀

台灣虎航年終獎金平均12.8個月創航空業紀錄 今年再調薪4%

俄烏戰爭未歇 歐洲多國及北約領袖2月3日開防務會議

歐盟外長同意開會 討論取消敘利亞制裁

歐盟2024新增風電裝置容量 不到氣候目標所需一半

相關新聞

日銀釋風向 下周可能升息

日本銀行（央行）副總裁冰見野良三說，下周有升息的可能性，會在貨幣政策會議上討論過後再決定，明確表達央行仍在考慮此一選項。...

美液化天然氣二哥 啟動IPO

美國第二大液化天然氣（LNG）業者Venture Global尋求在紐約辦理首次公開發行股票（IPO），目標籌資23億美...

美PPI意外降溫 美股振奮 緩和物價上升憂慮

食品成本下滑與服務價格持平，帶動美國上月躉售通膨意外降溫，有助緩和外界對物價壓力的憂慮。美國股市14日早盤聞訊走高，道瓊...

拜登再下重手 封殺中俄車

即將卸任的美國拜登政府十四日敲定法規，禁止在美國行駛的聯網車使用中國大陸和俄羅斯軟硬體，形同對這兩國幾乎所有汽車銷往美國...

向川普釋善意？／墨西哥：減少大陸商品進口

墨西哥政府十三日宣布一項減少中國大陸商品進口、縮減對中國大陸龐大貿易逆差並吸引投資的計畫，頗有向即將上任的美國總統川普釋...

美擬建逾80座新燃氣廠

隨著大型科技公司轉向化石燃料來因應人工智慧（AI）革命龐大用電需求，美國將迎來一波天然氣發電廠興建熱潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。