歐盟：航空業使用永續燃料 2050年有望減碳47%

歐盟發表年度航空環境影響報告，估計2050年航班將成長到1180萬班次，屆時若能達到永續燃料用量目標，將可減碳47%，加上有效管理空中交通並採用更節能科技等綜合措施，則可達2/3的航空淨零目標。

這份「歐洲航空環境面（影響）報告」（European Aviation Environmental Report）是歐洲聯盟（EU）第4年度分析航空活動所帶來的溫室氣體排放和噪音等環境衝擊變化。

報告指出，2023年歐盟27國加上挪威、瑞士的機場起降航班共達835萬班次，雖較Covid-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情大流行前的2019年少了10%，但預估未來仍將持續成長，需採行綜合措施以達成國際民航組織（ICAO）及歐盟設下的2050年二氧化碳淨零排放目標。

根據歐盟報告，2022年民航飛行占歐盟及挪威、瑞士所有交通領域溫室氣體（GHG）排放量的12%，而飛航對氣候的衝擊是綜合性的，包括非二氧化碳的氣體排放，例如氮氧化物（NOx）、懸浮微粒（PM）、硫氧化物（SOx）、蒸氣以及尾跡雲等。

報告評估，若能達成歐盟永續航空燃料法規（ReFuelEU Aviation Regulation）目標，可望在2050年較目前淨減二氧化碳排放650萬噸，即減少47%。該法規設定永續燃料最低供應量占比要從2025年2%目標出發，到2050年占所有歐洲航空燃料供應的70%。