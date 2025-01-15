向川普釋善意？／墨西哥：減少大陸商品進口

墨西哥政府十三日宣布一項減少中國大陸商品進口、縮減對中國大陸龐大貿易逆差並吸引投資的計畫，頗有向即將上任的美國總統川普釋出善意意味。

墨西哥總統薛恩鮑姆宣布「墨西哥計畫」，原依賴大陸進口的紡織和汽車等產業，改而增加本地採購，同時協助墨西哥鋼鐵廠發展。墨西哥也有意透過貿易協定、關稅政策和加強海關執法來鞏固其立場，降低墨西哥與中國大陸之間不斷擴大的貿易逆差。墨西哥二○二三年對中國大陸貿易逆差已增為一○五○億美元。

在此計畫之前，美國政界人士指控墨西哥允許大陸商品經由墨西哥進入美國市場。薛恩鮑姆希望藉此緩解和川普之間的貿易緊張關係。

墨國的計畫包含具體目標，以國內供應取代百分之十五的縫紉線進口，承諾推出一項針對墨西哥企業的發展計畫，專注於生產聚合物及汽車與航空航太產業所需的線束。

薛恩鮑姆談到「美墨加協議」說：「這已證明是歷史上最成功的貿易協議，三國都為此受益。這是我們唯一能和亞洲國家尤其是中國競爭的方式。」

美墨加協議是川普上個任期談成的協議，支持墨西哥每年三百六十億美元外國投資，即將於二○二六年再行檢討。中國大陸在當地的角色將是屆時討論的核心議題。

川普去年宣布將對墨西哥和加拿大產品課徵百分之廿五的關稅，指控兩國允許非法移民及毒品走私進入邊界。

自新冠疫情以來，墨中之間的投資和貿易快速成長，對陸貿易逆差已擴大至墨國國內生產毛額（GDP）的百分之卅八，其中大量進口的領域有電子設備、汽車及機械。