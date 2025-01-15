越南躍大陸第三大出口國

去年越南首度超越日本，成為中國大陸第三大出口目的地，主因是企業尋求分散供應鏈，紛紛將中國製零件轉往東南亞組裝，再將成品銷往美國，以規避關稅。

彭博資訊報導，根據中國海關總署13日公布的資料，中國對越南出口金額在去年增加近18%，至破紀錄的1,620億美元，超越對日本的1,520億美元，越南因而成為中國第三大出口目的地。

美中貿易緊張下，企業將產品組裝轉往東南亞國家，再銷往美國及全世界。但關鍵零件仍仰賴中國生產。截至去年11月為止，螢幕模組、電腦記憶體等電子零件，在中國前十項成長最快出口品項中占了八項。

企業為分散供應鏈，開始增加對越南的投資。電子產品巨頭如三星電子、立訊精密及鴻海，近年對越南投資數十億美元，在該國組裝AirPods及MacBook等產品。

人工智慧（AI）熱潮及美國針對AI晶片的禁令，也為此趨勢加溫。鴻海去年透過在越南的子公司，開始在當地生產輝達的AI顯卡，其中關鍵零件（積體電路及印刷電路板）均從中國採購。

這些終端產品銷往美國，使越南對美貿易順差截至去年11月止，達到創紀錄的水準，也使美國開始針對越南等東南亞國家。拜登政府在去年就曾對越南及另外三個東南亞國家製造的光電板課徵關稅，這些產品大多由在東南亞投資的中國廠商生產，以規避美國關稅。