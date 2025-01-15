日銀釋風向 下周可能升息

日本銀行（央行）副總裁冰見野良三說，下周有升息的可能性，會在貨幣政策會議上討論過後再決定，明確表達央行仍在考慮此一選項。日本公債殖利率應聲上揚，其中40年期公債更衝上發行近18年以來最高。

冰見野良三14日在橫濱向當地商界領袖發表演講時說，「在執行貨幣政策時，判斷適當的時機雖然困難但有必要」，理事會在23-24日的政策會議上，將根據經濟和物價的最新展望，討論是否調高政策利率」。

儘管他並未強烈暗示下周升息，但表示經濟和物價正朝著央行的目標邁進，來自央行地區分行的各種調查和報告，都加強了對今年薪資將繼續勁揚的希望，「物價和通膨預期的發展，包括背後的經濟機制，似乎大致上都在央行預測的路徑上。」

他補充說，「如果這種展望繼續實現，央行將相應提高政策利率，並調整寬鬆貨幣政策的程度，就像去年3月和7月所做的那樣」。

這番最新評論凸顯出日銀並不排除本月提高借貸成本的可能性，大多數日本央行觀察人士也認為，不是1月就是3月會升息。冰見野良三同時表示，目前存在包括上行和下行的各種風險，他呼應總裁植田和男的說法，認為今年的加薪動能和美國新政府的經濟政策值得關注，表明日本央行將謹慎權衡行動，不會僅基於通膨預期走高而升息。

冰見野良三說，美國經濟可能暫時保持強勁，美國經濟政策的「大方向」可能會在川普的就職演說中更明朗。

在他講話後，10年期日本公債殖利率應聲上升5.5個基點至1.25%，攀抵將近15年新高，5年期公債殖利率也一度上升4.5個基點至0.865%，是2009年6月以來最高。40年期殖利率更一度上升3基點，至2.755%，觸及2007年開始發行以來最高水準。

但日圓未隨之升值，盤中一度貶值0.4%，觸及1美元兌158.13日圓。

路透報導，目前市場認為日銀在下周的決策會議上升息25個基點（1碼）的可能性為57%。這是日銀下次開會前決策官員最後一次的公開談話。