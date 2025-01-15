聽新聞
0:00 / 0:00

美AI晶片三級管制 川普可能解禁扮「救市主」

經濟日報／ 編譯葉亭均黃淑玲／綜合外電

美國總統拜登在卸任前夕拋出震撼彈，對全球幾乎所有國家緊縮管制AI出口，威脅輝達（NVIDIA）衝刺「主權AI」事業營收潛力，拖累美國AI晶片類股13日重挫。但專家認為，20日將上任的候任總統川普可能對AI管制採取不同態度，有望帶動晶片股上攻。

拜登政府周一發布新管制令，將全球分為三級：第一級最不受限；多達120多國屬於第二級，輸出的AI晶片數量被設定上限，還額外要求申請認可證；第三級則最嚴苛。

美國商務部長蒙多表示，這項政策將幫助在世界各地打造受信賴的科技生態系，同時確保管制措施不會阻礙創新或美國的科技領導地位，接下來將進入120天的徵詢期。

但專家認為，這股賣壓可能為期短暫，因為川普政府可能對AI管制採取不同方式。雷蒙多也說，120天的徵詢期非常長，「我完全預期下任政府可能根據徵詢意見做出調整」。

從川普過去反對拜登AI行政命令及管制AI措施的紀錄來看，川普政府可能在這項措施生效前，就予以撤銷或調整。2023年10月，拜登政府發布一項AI行政命令，要求企業在開發更先進的AI系統版本時，須告知政府並提供測試結果，川普去年以撤銷這項命令為競選主軸之一。

AI 川普 美國商務部

延伸閱讀

川普不排除動武奪格陵蘭 外交部官員揭真正用意：阻止大陸染指北極

川普就職 鄉村天后凱莉安德伍、Y.M.C.A.原唱獻藝

一尊破4千元！陸瘋買「川普盤腳佛像」 雕塑家曝規劃：正設計馬斯克像

旗下社群媒體母公司股價大漲 川普身價暴漲至70億美元

相關新聞

日銀釋風向 下周可能升息

日本銀行（央行）副總裁冰見野良三說，下周有升息的可能性，會在貨幣政策會議上討論過後再決定，明確表達央行仍在考慮此一選項。...

美液化天然氣二哥 啟動IPO

美國第二大液化天然氣（LNG）業者Venture Global尋求在紐約辦理首次公開發行股票（IPO），目標籌資23億美...

美PPI意外降溫 美股振奮 緩和物價上升憂慮

食品成本下滑與服務價格持平，帶動美國上月躉售通膨意外降溫，有助緩和外界對物價壓力的憂慮。美國股市14日早盤聞訊走高，道瓊...

拜登再下重手 封殺中俄車

即將卸任的美國拜登政府十四日敲定法規，禁止在美國行駛的聯網車使用中國大陸和俄羅斯軟硬體，形同對這兩國幾乎所有汽車銷往美國...

向川普釋善意？／墨西哥：減少大陸商品進口

墨西哥政府十三日宣布一項減少中國大陸商品進口、縮減對中國大陸龐大貿易逆差並吸引投資的計畫，頗有向即將上任的美國總統川普釋...

美擬建逾80座新燃氣廠

隨著大型科技公司轉向化石燃料來因應人工智慧（AI）革命龐大用電需求，美國將迎來一波天然氣發電廠興建熱潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。