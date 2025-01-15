美AI晶片三級管制 川普可能解禁扮「救市主」

美國總統拜登在卸任前夕拋出震撼彈，對全球幾乎所有國家緊縮管制AI出口，威脅輝達（NVIDIA）衝刺「主權AI」事業營收潛力，拖累美國AI晶片類股13日重挫。但專家認為，20日將上任的候任總統川普可能對AI管制採取不同態度，有望帶動晶片股上攻。

拜登政府周一發布新管制令，將全球分為三級：第一級最不受限；多達120多國屬於第二級，輸出的AI晶片數量被設定上限，還額外要求申請認可證；第三級則最嚴苛。

美國商務部長蒙多表示，這項政策將幫助在世界各地打造受信賴的科技生態系，同時確保管制措施不會阻礙創新或美國的科技領導地位，接下來將進入120天的徵詢期。

但專家認為，這股賣壓可能為期短暫，因為川普政府可能對AI管制採取不同方式。雷蒙多也說，120天的徵詢期非常長，「我完全預期下任政府可能根據徵詢意見做出調整」。

從川普過去反對拜登AI行政命令及管制AI措施的紀錄來看，川普政府可能在這項措施生效前，就予以撤銷或調整。2023年10月，拜登政府發布一項AI行政命令，要求企業在開發更先進的AI系統版本時，須告知政府並提供測試結果，川普去年以撤銷這項命令為競選主軸之一。