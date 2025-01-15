美國量子運算概念股 再暴跌
美國量子運算概念股13日繼續遭拋售，幾檔個股跌幅超過30%，因為繼輝達執行長黃仁勳對量子運算題材「澆冷水」後，臉書母公司Meta執行長祖克柏也警告說，擁有量子運算功能的電腦距離使用，還要很多年。
祖克柏在上周五播出的羅根（Joe Rogan）podcast節目上表示：「我並不是真正的量子運算專家，但我的理解是，距離成為一個非常有用的模式，還有很長的路要走。」他還說，許多人甚至認為，這項技術距離成熟還可能要「十年以上」。
這些說法呼應了黃仁勳上周的說法，當時他說，距離非常有用的量子電腦問世，還有15至30年時間。當時量子運算概念股應聲集體暴跌，逆轉了去年因Alphabet公司宣布新量子晶片Willow有所突破而帶來的漲勢。
量子運算股Rigetti Computing在美股13日收盤暴跌超過32%至每股6.05美元， D-Wave Quantum暴跌逾33%至每股3.83美元，Quantum Computing大跌27%至每股6.52美元，IonQ則下跌超過13%至每股27.86美元。14日早盤回穩。
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