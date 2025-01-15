聽新聞
0:00 / 0:00

美避險基金大咖 增持不動產商

經濟日報／ 編譯黃淑玲陳苓／綜合外電
億萬富豪艾克曼主掌的避險基金，要斥資10億美元，增持德州不動產開發商霍華休斯控股公司股票。（路透）
億萬富豪艾克曼主掌的避險基金，要斥資10億美元，增持德州不動產開發商霍華休斯控股公司股票。（路透）

億萬富豪艾克曼主掌的避險基金「潘興廣場」（Pershing Square），要斥資10億美元，增持德州不動產開發商霍華休斯控股公司（Howard Hughes）股票，意在仿效股神巴菲特的模式，打造出「現代版」的波克夏公司。

潘興廣場13日在官網發布致股東信，提議以每股85美元的價格，向霍華休斯的股東收購股票，擬將持股比重從目前38%提高至最多69%，這樁交易總值超過10億美元。潘興廣場的收購價，高於霍華休斯上周五（10日）收盤價71.78美元；消息傳出後，霍華休斯13日股價跳漲9.5%，收78.62美元。

對艾克曼來說，霍華休斯極有價值，該公司的現金流、持有房產、資產負債表，能提供數十億美元現金來資助收購。艾克曼表示，他會力促運用這些現金投資其他公司，來擴大霍華休斯的規模，以便仿效巴菲特旗下波克夏公司名聞遐邇的運作模式。目前波克夏市值為9,560億美元，霍華休斯則只有約40億美元。

艾克曼在信中表示，「要向巴菲特先生致歉，霍華休斯將成為現代版波克夏，將收購營運中公司的控制權」，霍華休斯將投資於新公司和新資產，長期目標是讓霍華休斯的每股內在價值，以高複合報酬率成長。

巴菲特的策略包括接管瀕臨倒閉的紡織公司，並以此收購多家企業，其中之一是保險公司，有助挹注波克夏公司足夠現金來推動交易。雖然有許多公司被譽為「小波克夏」，但要模仿巴菲特的作風，並創造高額報酬，相當困難。

艾克曼擬大舉改革旗下避險基金潘興廣場，變身大型金融集團，以便與私募股權公司、及其他能從事大型收購案公司競爭。根據投資提案，艾克曼將擔任霍華休斯執行長，並引進自己的投資團隊，來尋找收購標的。

潘興廣場計劃新成立一家子公司，與霍華休斯合併，霍華休斯13日表示，正在評估提議。霍華休斯在美國持有並管理商業、住宅、混合用途房產。

報酬率 巴菲特 波克夏

延伸閱讀

巴菲特出手了！看準資安軟體

上台前都會緊張！黃仁勳坦言演說「令我喘不過氣」 這些大老闆和他一樣

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

甜蜜行情只到1月中…把握時間！億級投資人：2025年應效法巴菲特留現金

相關新聞

日銀釋風向 下周可能升息

日本銀行（央行）副總裁冰見野良三說，下周有升息的可能性，會在貨幣政策會議上討論過後再決定，明確表達央行仍在考慮此一選項。...

美液化天然氣二哥 啟動IPO

美國第二大液化天然氣（LNG）業者Venture Global尋求在紐約辦理首次公開發行股票（IPO），目標籌資23億美...

美PPI意外降溫 美股振奮 緩和物價上升憂慮

食品成本下滑與服務價格持平，帶動美國上月躉售通膨意外降溫，有助緩和外界對物價壓力的憂慮。美國股市14日早盤聞訊走高，道瓊...

拜登再下重手 封殺中俄車

即將卸任的美國拜登政府十四日敲定法規，禁止在美國行駛的聯網車使用中國大陸和俄羅斯軟硬體，形同對這兩國幾乎所有汽車銷往美國...

向川普釋善意？／墨西哥：減少大陸商品進口

墨西哥政府十三日宣布一項減少中國大陸商品進口、縮減對中國大陸龐大貿易逆差並吸引投資的計畫，頗有向即將上任的美國總統川普釋...

美擬建逾80座新燃氣廠

隨著大型科技公司轉向化石燃料來因應人工智慧（AI）革命龐大用電需求，美國將迎來一波天然氣發電廠興建熱潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。