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美擬建逾80座新燃氣廠

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

隨著大型科技公司轉向化石燃料來因應人工智慧（AI）革命龐大用電需求，美國將迎來一波天然氣發電廠興建熱潮。

英國金融時報（FT）報導，能源顧問業者Enverus表示，2030年前美國將興建多達80座新燃氣發電廠，新增46百萬瓩（GW）發電容量。這個數字幾乎比過去五年新增的發電容量高近20%，與挪威電力系統規模相仿。

美國候任總統川普已承諾，將讓化石燃料繼續扮演美國經濟主角，如果天然氣發電容量真的大增，將推翻原先未來五年發電容量將減少的預測。Enverus研究分析師柯里安娜．馬（音譯）說：「天然氣目前成長速度其實是史上最快，放眼中期情況也會如此。」

即將卸任的拜登政府已訂下氣候目標，要求2030年溫室氣體排放比2005年水準減少50%-52%，以及2035年前徹底消滅發電產生的碳汙染，天然氣發電容量擴張將使這些目標面臨威脅。Enverus追蹤的規劃中天然氣發電廠，都不會安裝碳捕捉系統，拜登政府已要求2032年起新發電廠都要安裝碳捕捉技術，但川普預料會廢除或削弱這項法規。

儘管美國各地乾淨能源供給持續增加，開發商認為間歇性再生能源仍不足以滿足用電大戶需求。

川普 拜登 美國

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