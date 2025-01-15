美液化天然氣二哥 啟動IPO

美國第二大液化天然氣（LNG）業者Venture Global尋求在紐約辦理首次公開發行股票（IPO），目標籌資23億美元，料將是十年多來美國IPO金額最高的能源業者。此時天然氣產業正準備迎來川普上台後可能帶來的LNG出口增長趨勢。

Venture Global預計透過IPO出售5,000萬股，每股定價40-46美元，估值有望達1,103.8億美元。該公司本周將正式對投資人提案，高盛、摩根大通和美銀（BofA）為主要承銷商。

根據Venture Global 13日提交美國證管會（SEC）的文件，這將是Plains GP控股2013年在美IPO籌資29億美元以來，美國最高金額IPO案，也有望推升Venture Global至全球數一數二市值最高的能源業者。

隨各國逐漸朝較乾淨能源轉型，全球LNG需求日益增長。美國是歐洲和亞洲主要LNG供應商，在2023年超越澳洲，成全球最大天然氣出口國。而俄烏戰爭所引發的歐洲能源危機，也推升美國LNG產業對歐出口。

根據美國能源資訊局（EIA），北美地區LNG出口產能應會在2028年前增加逾一倍，每日增加近100億立方英尺（2.83億立方公尺）。未來幾年美國作為全球最大LNG供應國的地位也將更穩固，理由在於川普新政府預期鬆綁LNG建造法規，並廢除拜登政日前暫停LNG出口批准程序決定。

Venture Global由前投資銀行家塞伯和金融律師潘德在2013年創立，這兩個「圈外人士」首創將LNG設施模組化。該公司目前在路易斯安那州墨西哥灣沿岸進行五項LNG項目，合計產能預計在一年內觸頂，達每年1.44億公噸。該公司第二座出口設施Plaquemines上月啟動生產，是2022年以來美國首個啟用的LNG工廠，一旦完全啟用，該廠將是全球最大LNG設施之一。

IPO文件顯示，Venture Global去年1-9月營收34億美元，淨利達7.56億美元。截至9月底，該公司已籌資約540億美元建造接收站，來自LNG總收益約196億美元，未來幾年透過長期合約營收預計達1,070億美元。

然而，殼牌（Shell）、BP和另外幾個客戶，稱Venture Global違反長期合約，透過現貨市場獲利，並將此交付仲裁。IPO文件警告，這些指控可能導致「可觀」的賠償，以及特定的長期合約遭終止，恐使該公司負債增加。