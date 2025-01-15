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拜登再下重手 封殺中俄車

聯合報／ 編譯林文彬／綜合報導
美國總統拜登卸任前再敲定禁止中國大陸、俄羅斯的聯網車。圖為民眾在車展中圍觀大陸電動車龍頭比亞迪車款。（法新社）
美國總統拜登卸任前再敲定禁止中國大陸、俄羅斯的聯網車。圖為民眾在車展中圍觀大陸電動車龍頭比亞迪車款。（法新社）

即將卸任的美國拜登政府十四日敲定法規，禁止在美國行駛的聯網車使用中國大陸和俄羅斯軟硬體，形同對這兩國幾乎所有汽車銷往美國市場下達封殺令，而且禁令還可能擴大至卡車等商用車。

美國商務部工業與安全局（BIS）在聲明中表示，中國大陸和俄羅斯技術對美國國安帶來的風險過高，令人無法接受。根據商務部說法，美國將從二○三○年款的車開始禁止進口中國大陸及俄國車輛聯網系統硬體，這些硬體包括藍牙、行動通訊及衛星零組件。來自中俄的自動駕駛軟體也會被封殺，從二○二七年款的車開始適用。

另外，商務部也打算禁止與中俄關係密切的製造商在美國銷售聯網車，無論這些車在哪裡生產都一樣。但商務部也正在做一些調整，例如讓重量超過一萬磅（約四點五噸）的車豁免這些規定，這將使中國大陸的比亞迪能繼續在加州組裝電動公車。

美國商務部長雷蒙多說：「這很重要，我們不希望讓馬路上充斥著兩百萬輛中國大陸汽車後，才發現面臨威脅。」

由於商用車的供應鏈結構複雜，這些規定將只適用於客車。

不過，美國商務部十三日表示，計畫近期提出卡車及公車等大型商用車禁用中國大陸軟硬體的規定；最終決定將落在即將上任的川普政府手上。

代表通用、豐田、福斯、現代及其他大型車廠的汽車創新聯盟，曾請求把滿足硬體規定的時間延長一年，但鎩羽而歸。瑞典車商、吉利旗下品牌Polestar去年十月警告，如果未修訂法規，商務部的規定將形同禁止該公司在美國賣車。

拜登政府去年九月敲定對中國大陸電動汽車進口大幅加徵關稅，本月又將中國大陸主要電池公司寧德時代列入與大陸軍方有合作關係的黑名單。在川普本月廿日就任美國總統前夕，拜登政府正加快腳步完成各項重大議題工作，其中部分議題劍指中國大陸。拜登十三日在國務院發表演說時表示，期盼中國大陸和其他所有國家遵守國際規則。

拜登 美國商務部

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