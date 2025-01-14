美國PPI意外降溫 美股期指跳高250點

食品成本下滑與服務價格持平，帶動美國上月躉售通膨意外轉冷，有助緩和外界對物價壓力的憂慮。道瓊期指14日聞訊一度跳高250點，美債殖利率也拉回。

美國勞工部14日公布，去年12月生產者物價指數（PPI）月增0.2%，低於市場估計的0.4%。與2023年同期相比，PPI年增3.3%，也低於預估的3.5%。

扣除食品及能源的核心PPI，上月月增幅持平，年增幅則為3.5%，雙雙低於市場預期。

一般認為PPI趨緩，不大可能改變市場看法，外界仍預料勞動市場強健之下，聯準會（Fed）要到下半年才會降息。上周出爐的美國非農就業激增，促使經濟學家預估，Fed到6月為止都會按兵不動。美銀證券更認為，降息周期已經結束。

美國需求暢旺，即將就職的川普政府又威脅要加徵關稅，讓投資人和消費者上調通膨預期，市場密切關注的消費者物價指數（CPI）將在周三（15日）揭曉。

經濟學家高度關注PPI，是因報告的部分數據會牽動Fed偏好的通膨指標—個人消費支出物價指數（PCE），這些領域表現好壞參半，醫院照護費用未變，但看病費用略升。