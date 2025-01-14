SpaceX火箭碎片墜落大氣層 澳洲航空飛南非多航班延誤
澳洲航空公司（Qantas）表示，由於億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）火箭重返地球時會有碎片墜落大氣層，澳航被迫在最後一刻延誤飛往南非的多個航班。
英國「衛報」（The Guardian）報導，澳航營運中心負責人霍蘭德（Ben Holland）表示，SpaceX選擇偏遠的南印度洋作為火箭重返區域，但往往不會事先通知確切墜落地點，導致澳航被迫延遲雪梨至約翰尼斯堡航線的多個航班。
霍蘭德說，「過去幾週裡，由於接獲美國當局通知，SpaceX火箭可能在南印度洋的大片區域重返地球，我們只能根據美國政府的建議，延誤數架約翰尼斯堡與雪梨之間的航班。」
「儘管我們試圖提前調整航班時刻表，但近期火箭發射時間變動很大，有時航班起飛的前一刻才會收到通知，導致我們不得不在出發前宣布航班延誤。一旦得知航班受影響，我們的團隊就會立即通知乘客。」
航空公司收到的警告內容包括火箭重返的地理座標和時間，但這些資訊可能突然更動，有時甚至在飛機起飛前才會收到更新。
霍蘭德表示：「乘客通常可以理解，這種情況超出航空公司的控制範圍，而且當火箭重返時，我們無法在相關區域飛行。」
「我們正與SpaceX聯繫，希望他們提供確切的火箭重返區域和時間範圍，以將對我們乘客的影響降到最低。」
據「衛報」瞭解，南非航空（South AfricanAirways）也有部分航班因為SpaceX火箭重返計畫而受到影響。
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