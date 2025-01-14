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價格戰+需求弱 福斯去年銷量在德國、中國大陸雙雙下滑

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
福斯集團2024年在德國與中國大陸的銷量雙雙下滑。美聯社
福斯集團2024年在德國與中國大陸的銷量雙雙下滑。美聯社

德國汽車製造商福斯（Volkswagen）14日表示，該集團2024年銷量下滑2.3%，至略高於900萬輛，因為電動車需求疲弱，以及在最大市場中國大陸大打「激烈的價格戰」所致。

該公司在德國的銷量下降2.2%；在中國大陸的則下滑10%。然而，在純電動車方面，在中國大陸的銷售增加8%，表現比全球的減少3.4%還好。

福斯在去年9月已下修2024年全年銷售預估至約900萬輛，因為旗下同名品牌福斯汽車面臨競爭加劇以及需求萎縮，開始削減成本以提振獲利。

德國的高檔汽車製造商，包含賓士（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）與保時捷（Porsche）的銷售數據顯示，2024年他們在本國及中國大陸皆遭到重創，因為有錢的客戶面對不確定的經濟寧可不消費，加上電動車的銷售比預期還弱。

福斯集團旗下的Skoda和喜悅汽車（SEAT）及其旗下品牌Cupra，銷量成長約7%，表現優於福斯品牌的下滑1.4%。

福斯 電動車

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