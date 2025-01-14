鎖定投資客 日本神戶市研議對大樓開徵空屋稅

日本神戶市政府開始評估針對超高大樓開徵「空屋稅」，對這個構想展現積極態度的市長久元喜造表示，「我們不會變成像東京晴海FLAG那樣（意指投資客排擠自住客）」。

日本朝日電視台報導，如果神戶市屆時順利開徵空屋稅，將創日本各地首例。

久元1月10日舉行記者會表示，「我們要減少空屋增加，作為因應對策，正提議開徵法定外稅」。

久元所說的就是針對神戶市區超高大樓的空屋，評估要求所有權人負擔相關稅額。

談到開徵空屋稅的理由，久元說，過去作為東京奧運選手村的晴海FLAG，有相當部分被以「投資目的」購入，造成以「居住目的」的民眾無法入手，「神戶不會變成像晴海FLAG那樣的地方」。

晴海FLAG位於東京市區的臨海地區，去年開放入住，但晚上10時左右前去查看，可以發現有開燈的戶數零零星星。

根據晴海FLAG登記資訊調查所有權人時，可以看到某棟戶數150戶的大樓，有4成以上（62戶）是以法人名義進行所有權人登記。也就是說可能由不打算入住的「投資目的」業者所購買。

上週向久元提議針對超高大樓開徵空屋稅的關西學院大學財政學教授、同時也是學者專家會議主席的上村敏之說，「很難想像不住在大樓裡的人會積極參與大樓管理，無法適當地管理大樓，報告書中提到最終可能淪為廢墟」。

神戶市政府基於超高大樓高樓層與低樓層住戶所得水準有所差異，造成大樓居民「難以達成共識」，及超高大樓附近的小學等「育兒設施不足」等理由，已從2020年起藉由條例限制建商在市區興建超高大樓。

這次，神戶市政府打算更進一步開徵空屋稅，意圖迫使不想繳稅的投資客脫手空屋，讓真正的自住客可以用合理價格購買房子。

雖說神戶市政府預計從明年度起正式評估開徵空屋稅，但目前仍面臨不少課題，包括如何定義「空屋」，及會不會跟「固定資產稅」變成雙重課稅等。

上村說，「（開徵空屋稅）要經過總務省同意，也必須由議會通過，因為是日本首例，總務省會不會批准還是未知數」。

有關超高大樓，由於日本各大城市都面臨部分的共同課題，一旦神戶市政府首開先例，有可能擴及全日本。

上村舉部分地方政府對住宿客開徵多年的住宿稅為例說，某些地方政府開始開徵住宿稅，目前已擴及整個日本，「如果單獨針對空屋課稅，其他地方政府判斷後，也可能陸續倣效開徵」。