酷澎去年營收估計破270億美元 創韓零售業紀錄

電商巨頭酷澎（Coupang）去年營收估計已突破40兆韓元（272.3億美元），成為該國零售業首家達成這項里程碑的公司。

韓媒每日經濟新聞英文版Pulse報導，根據零售與證券產業的消息來源，酷澎2024年締造了如此成就，而且該公司才在2023年成為南韓首家營收飛越30兆韓元的零售業者。酷澎此前曾經歷連續13年的營業虧損，至2023年始轉虧為盈。

酷澎崛起的動力，在於網購市場的擴張、創新的物流服務，及高效的營運。其主要服務，包含有配送及串流服務優惠的會員制，及覆蓋全韓達70%的隔日「火箭速配」，均持續拓展並推動營收成長。

然而，酷澎也面臨營業利益率低於同業的挑戰。該公司去年前三季的平均營業利益率為0.5%，低於易買得（E-mart）的0.6%，以及樂天超市的3%。

酷澎致力物流基礎設施佈建，將在今、明兩年額外投資2.4兆韓元，計劃在今年底前在全國啟用九座物流中心，確保其「火箭速配」服務能在2027年前由目前的70%覆蓋率（全國260個行政區中的182個），提高到接近全面覆蓋。

酷澎正式財報將於2月公布。