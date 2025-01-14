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台積電美廠上軌道關鍵！美國退伍軍人扮要角 「美國製造」有紀律

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
台積電的亞利桑那州晶圓廠2021年動工以來，運作漸上軌道。路透
台積電的亞利桑那州晶圓廠2021年動工以來，運作漸上軌道。路透

台積電的亞利桑那州晶圓廠2021年動工以來，幾經爭議與延宕，運作漸上軌道，日本媒體指出，在整個過程中，美國退伍軍人扮演關鍵角色。

台積電亞利桑那州晶圓廠的學習曲線比預期還長，2020年5月宣布建廠計畫，2021年6月開工，2022年12月舉行移機典禮，今年開始為美國客戶生產先進的4奈米晶片，期間歷經缺工、工會抗議、勞資爭端等挑戰。台積電原本計劃2024年開始量產，但因缺工、供應鏈不完整、成本較高且許可申請比預期還久等因素而延後。

如今，這座晶圓廠的的運作似乎順暢。該廠擁有超過2,000名員工，包括來自台灣的有經驗工程師、以及積極在美國校園招募的大學畢業生。

台積電也已向擔任技術人員的美國退伍軍人求助，協助處理日常營運和生產。報導指出，退伍軍人在強化美國製造能力上，扮演關鍵角色，許多人都具備機械和電子工程技能，而且擁有高度的工作紀律，也能遵循運作先進晶片廠所需的標準作業程序。

台積電 美國 退伍軍人

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