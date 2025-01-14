快訊

捷運票口閘門更新！未來用手機就能輕鬆進站 北捷曝最快「這時」上路

全球電動車銷量2024年成長25% 售出1710萬輛創新高

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導

根據英國顧問公司Rho Motion今天公布的數據，全球電動車銷量去年增加25%，共售出1710萬輛純電動車（不含插電式混合動力車），創下歷史新高。

法新社報導，其中，中國市場銷售量大幅成長，而歐洲市場的成長放緩。

中國去年進一步鞏固其全球最大電動車市場的地位，共售出1100萬輛，較2023年增加40%。

歐洲（包括英國、冰島、挪威和瑞士）經過4年的強勁成長後，電動車銷量下滑3%，來到300萬輛。在歐洲整體市場萎縮的情況下，混合動力車取代了汽、柴油車，成為市場主力。

德國去年取消了國家購車補貼，導致銷量受挫；英國的電動車銷量則成長21.4%，成為歐洲最大電動車市場，部分原因是汽車產業被要求達成銷售目標。

美國和加拿大的電動車銷量也有所提升，成長9%，來到180萬輛。

Rho Motion指出，有無政府措施對於電動車的銷售趨勢至關重要，因為電動車價格仍然頗高於傳統車輛。

Rho Motion數據管理師萊斯特（Charles Lester）透過聲明表示：「顯而易見的是，政府威迫與利誘並行的策略正在發揮作用。」

他說，美國總統當選人川普停止銷售補貼的計畫，幾乎可以肯定會對美國今年的電動車銷量產生影響，而歐洲更嚴格的排放標準，則可能有助於推動今年的電動車銷售。

Rho Motion另一名分析師羅伯茲（William Roberts）表示，歐洲各國政府並未優先考慮電動車的獎勵措施，因此新車型仍須支付高額關稅。

此外，歐洲的關稅可能會減緩比亞迪（BYD）和中國上海汽車集團（SAIC）附屬品牌上汽名爵（MG）等中國電動車進口。

然而，上述兩位分析師指出，隨著中國零跑汽車（Leapmotor）準備在斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）旗下的一座歐洲工廠開始生產，且比亞迪也在歐洲建造一座工廠，中國汽車製造商預計將繼續擴大市占率。

美國 英國 電動車

延伸閱讀

趨勢所逼？Volkswagen認為電動車比燃油車可靠！

2024年中國汽車產銷量創新高！出口年增19.3%蟬聯全球最大汽車出口國

雙贏典範 特斯拉在陸銷量創高

BMW 2024年銷量萎縮

相關新聞

台積電美廠上軌道關鍵！美國退伍軍人扮要角 「美國製造」有紀律

台積電的亞利桑那州晶圓廠2021年動工以來，幾經爭議與延宕，運作漸上軌道，日本媒體指出，在整個過程中，美國退伍軍人扮演關...

渣打銀預估美聯準會緩降息 調降利率最快要等到6月

外銀看美國緩降息趨勢明顯。渣打銀行今天發布最新經濟預測指出，美國聯準會（Fed）將放緩降息速度，估計今年首季利率按兵不動...

莫德納大砍今年財測 股價重挫16.8%

疫苗業者莫德納（Moderna）將今年營收預估大砍10億美元，因該公司推出的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗銷售普及較慢，以...

Fed降息展望減弱 加密幣一度摜破9萬美元可能續跌？

由於外界對聯準會（Fed）降息預期減弱，加密幣市場今年開年至今走勢跌跌撞撞。比特幣上月才衝破10萬美元，改寫歷史高點，一...

艾克曼要打造「現代波克夏」 相中德州地產商Howard Hughes

億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）已表示，他一直想打造出現代版的波克夏公司（Berkshire Hathaway）...

中美雙面夾擊…輝達CEO黃仁勳傳本周赴陸 訪深圳、上海與北京

在北京對輝達（Nvidia）在華業務展開調查、華府進一步限制該公司AI晶片出口之際，輝達執行長黃仁勳本周將前往中國大陸、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。