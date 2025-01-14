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莫德納大砍今年財測 股價重挫16.8%

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
疫苗業者莫德納（Moderna）將今年營收預估下修10億美元，主因是疫苗需求不振。美聯社
疫苗業者莫德納（Moderna）將今年營收預估下修10億美元，主因是疫苗需求不振。美聯社

疫苗業者莫德納（Moderna）將今年營收預估大砍10億美元，因該公司推出的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗銷售普及較慢，以及新冠疫苗的需求不振。該公司13日股價收盤重挫16.8%。

莫德納13日公布，2025年營收預測為15億至25億美元，低於先前預測的25億至35億美元，也低於市場預期的29.5億美元。

莫德納去年產品的銷售額介於30億至31億美元之間，落在先前預測區間的下緣，因RSV疫苗的「銷售額寥寥無幾」。

對該公司生產的新冠疫苗的需求，從疫情期間就已開始下滑；且對RSV疫苗的採用也比預期更慢，迫使公司必須減少開支。RSV疫苗是該公司被批准使用的第二款疫苗。目前該公司僅有兩項產品上市。

莫德納執行長班瑟爾（Stéphane Bancel）說，公司今年將致力於減少10億美元開支，並在2026年再撙節5億美元。預期在2025年底，現金和投資金額能達到60億美元左右。

RSV 新冠疫苗 莫德納

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