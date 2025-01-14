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Fed降息展望減弱 加密幣一度摜破9萬美元可能續跌？

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
由於外界對聯準會（Fed）降息預期減弱，加密幣市場今年開年至今走勢跌跌撞撞。分析師說，比特幣目前仍處於修正階段。路透
由於外界對聯準會（Fed）降息預期減弱，加密幣市場今年開年至今走勢跌跌撞撞。分析師說，比特幣目前仍處於修正階段。路透

由於外界對聯準會（Fed）降息預期減弱，加密幣市場今年開年至今走勢跌跌撞撞。比特幣上月才衝破10萬美元，改寫歷史高點，一個月後卻摜破9萬美元。分析師表示，比特幣目前仍處於修正階段。

彭博資訊報導，比特幣13日盤中一度跌至8萬9,329美元，單日跌幅達5.29%，但隨後反彈，目前回升至95,000美元附近；其漲幅自去年美國大選至今收斂至約40%。

許多投資人預期，美國經濟展現韌性，以及候任總統川普的移民政策與可能引發通膨的關稅風險，將拉長Fed暫停降息的時日。美債殖利率因此揚升，加密幣市場的「川普交易」也隨之降溫。

而隨著市場拋售美債的效應波及全球市場，交易員也出脫持股。標普500指數如今已回吐去年11月5日以來、由川普當選所觸動的多數漲幅。

避險基金DACM共同創辦人蓋文表示，美債殖利率走高、美元強勢，「對風險資產造成實質壓力」，而且「川普上任後最先下達的行政命令之一，可能會和加密幣有關」。

彭博彙整數據顯示，投資人在過去四個交易日淨賣出16億美元美國現貨比特幣指數型基金（ETF）。

Fairlead Strategies技術分析師史塔頓說，比特幣目前仍在「修正階段」，而圖表趨勢顯示，這個最大的數位資產可能會考驗8萬7,500美元的「下行支撐」。

Fed 比特幣

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