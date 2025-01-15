核電將再成歐盟主流？法啟動新核反應爐 奧地利為反核不惜狀告議會

歐洲一向被視為推動綠能最積極的地方，但境內多國對於爭議許久的「核電」，各有鮮明的立場。擁核派以法國為首，包括捷克、波蘭等國，持續新建核反應爐；反核派則是德國當先鋒，已經廢除國內所有核反應爐，奧地利、盧森堡和德國站在同一陣線。如今歐洲各國的核電政策，是否將隨著歐盟改選，再次重整「核電光譜」？

2024年9月3日凌晨，法國啟動25年來第一座新建的核反應爐，雖然比原定計畫晚了12年，成本也高出4倍，但營運的法國電力公司強調，已經從挫敗中得到教訓，要將核反應爐的設計推廣到其他國家。

這聽在德國耳裡，還真不是滋味。德國2023年4月15日，位於境內巴伐利亞、巴登符騰堡以及下薩克森州的最後三座核電站，正式退出電網，宣告德國進入「非核家園」。只是，根據德國入口平台網站Verivox調查，51.6%的德國民眾認為逐步淘汰核能是項錯誤政策。

很明顯，在廣大的歐陸對於核電議題，如同摩西分海，形成擁核、反核兩個陣營，更創造一道「核電光譜」。擁核派以法國為首，捷克、斯洛伐克、波蘭、匈牙利等中東歐國家，高度依賴核電，甚至發展核能產業；而有反核傳統的國家則有德國、奧地利、盧森堡、葡萄牙和西班牙等，積極汰除核電廠。

其實歐洲最初也是大量使用核能的，而且歐洲各國擁有雄厚的核能科技與工業實力，包括德國、法國、英國、俄羅斯與義大利，核能產業發軔極早，可說是與美國並駕齊驅。1980 年代前，歐洲核電發展順利快速，80%以上的核電機組都在這段時間商轉。

減碳績效不佳，歐洲多國重新擁抱核能

雖然在三哩島及車諾比事故後，歐洲核電發展趨緩，多國開始推行非核家園政策，但多國近年來重新擁抱核能。

最大原因就是減碳績效不佳。歐盟2002年正式簽署京都議定書（Kyoto Protocol），並承諾減少8%的碳排，儘管大力發展再生能源，並成立全球首例碳交易機制，實際減碳成果卻乏善可陳，促使各國重新評估核能的價值。

此外，國際化石能源價格從2003年起節節攀高，石油更在2008年中達到一桶147美元的天價，重創國際經濟，即便火力發電廠有建廠成本較低的優勢，但燃料價格波動劇烈，趨勢一直向上走，反而成為營運的沉重負擔。反觀核發廠，雖然興建成本較高，燃料支出相對低，還是價格穩定的基載電力。

歐洲各國也發現，未來從俄羅斯進口天然氣佔比可能增加，但能源命脈受制於人的無奈，以及能源安全的重要性，決心重新擁抱核能。

擁核派之首法國已經意識到電價高出美國、亞洲各國二至三倍，在國際能源市場上趨於劣勢。因此，2022年，法國將核電視為2050年實現碳中和的核心目標，2023年12月11日，法國在COP28新聞發布會上表示，規劃新建6座核電廠，須增加14座以上的核反應爐。

往東走，捷克電力公司去年底也與南韓水力核能公司簽約，在捷克東南部建設核電站；鄰近的波蘭也積極開發核電，繼找來美國興建首座核電廠，又打算建造第二座核能設施。

德國為首的反核派，甚至不惜狀告歐洲議會

即便許多國家擁抱核能，在光譜另一端、以德國為首的國家，仍堅定認為廢核才是邁向永續的關鍵，特別是1979年的美國三哩島核電廠部分熔毀、1986年的烏克蘭車諾比核災，強化反核聲浪。

有了這些外部因素，多國的電力公司開始評估，除了除役過程得耗時15年，燃料棒存放與放射性物質的安全性，都是民眾關心的議題，即便過程中必須耗費百億元，脫離核能生活，環境與經濟都要付出代價。但，例如瑞士，仍透過全民公投，決定國家未來一起走的路。

德國則在1970年代開始反核運動，主要考量就是核電的潛在核安風險，以及1986年車諾比核災的後續問題及影響，乃至於核子武器的威脅，「廢核」不僅成為民意主流，更形成一股強大的政治力量。

過程中，德國前總理梅克爾在2005年執政時，卻改為支持核電，2009年甚至取消廢核計畫；孰料，2011年發生的福島核災，成了德國廢核的重大轉捩點，梅克爾政府一改先前的立場，承諾德國2022年之前逐步廢核，也得到絕大多數德國民眾的支持，並快速過渡到風電、光電等再生能源。

德國則在1970年代開始反核運動，主要考量就是核電的潛在核安風險。圖為德國已除役的核電廠伊薩2號。路透

奧地利甚至為了歐盟要將核能列為綠能、鼓勵相關投資，不惜向歐盟的最高法院歐洲法院（European Court of Justice）提起訴訟。奧地利環境部長格威斯勒（Leonore Gewessler）過去接受法新社採訪時說，核能不是永續性能源，在永續金融分類法規當然沒有定位。

格威斯勒強調，核廢料問題幾十年來沒有解決，就好像丟給孩子一個包袱，並跟他們說「你有一天會解決的」。鄰近的盧森堡也表態支持奧地利。

歐盟議會改選之後，核電再成主流？

只不過，歐洲這條核電光譜，未來是否會開始動搖？

牽動歐盟機構人事換屆的歐洲議會（European Parliament），去年6月改選結果，想要限縮歐盟組織權力、反對環境政策衝擊農民利益的「疑歐派」極右勢力大幅成長，五年來積極推動「綠色新政」的綠黨，席次則大幅滑落，牽制歐盟接下來的氣候政策。

甚至，歐盟執委會近兩年多次為核電「站台」。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）去年3月出席前（IEA）舉辦的核能峰會就提到，有核能的協助，再生能源可望在2050年前成為歐盟電力生產的主幹，顯然認為「以核養綠」才是當前主流。

擁核、反核各有論點，歐洲各國採用核電與否都有其道理。可知的是，核電已不只是單純的能源、環境議題，淨零永續的目標更攸關國家競爭力。能否跨越意識形態，確保能源投資的效益？有賴歐洲各國領導人的大智慧。

（本文出自2025.01.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）