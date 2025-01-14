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中美雙面夾擊…輝達CEO黃仁勳傳本周赴陸 訪深圳、上海與北京

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

北京輝達（Nvidia）在華業務展開調查、華府進一步限制該公司AI晶片出口之際，輝達執行長黃仁勳本周將前往中國大陸、走訪數個大城市。

據傳現在人在台灣的黃仁勳將於15日前後、川普宣誓就職美國總統的前幾天抵達深圳，參加該公司一年一度的尾牙活動。根㩀知情人士，黃仁勳也計畫前往上海和北京。由於事未公開，知情人士要求匿名。另一位知悉黃仁勳行程的消息人士說，本周稍晚，他會再飛台北。

對輝達來說，黃仁勳這次前往對岸的時機敏感；作為AI晶片大廠，該公司捲入了中美科技衝突。白宮13日宣布對輝達在內公司的先進AI晶片銷售實施新的全面性限制措施。輝達批評這些措施，警告這會損害美國的競爭力。與此同時，北京當局已對輝達啟動反托辣斯調查，該公司四年前一宗曾獲中國大陸批准的收購交易也涉及其中。這對於輝達的中國業務來說是雪上加霜。

黃仁勳仍有可能改變行程安排；他是國際演講舞台上最繁忙的執行長之一。目前不清楚他此行是否會與大陸官員會晤。他一年前也曾對中國進行類似的訪問，到訪對岸數個城市，與當地員工互動，但未與官員公開會晤。

台灣媒體報導，出生於台灣、現年61的黃仁勳本周稍晚會到台北參加公司尾牙。

輝達的代表不予置評。

NVIDIA 北京 美國 輝達 黃仁勳

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