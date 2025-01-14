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日央行副總裁：下周有可能升息 只要物價和通膨預期展望實現

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本央行副總裁冰見野良三說，下周有升息的可能性。路透
日本央行副總裁冰見野良三說，下周有升息的可能性。路透

日本央行副總裁冰見野良三說，下周有升息的可能性，會在貨幣政策會議上討論過後再決定，明確表達央行還在考慮此一選項。

冰見野良三周二在橫濱向當地商界領袖發表演講時說，「在執行貨幣政策時，判斷適當的時機雖然困難但有必要」，理事會在23-24日政策會議上，將根據經濟和物價的最新展望，討論是否調高政策利率」。

儘管他並未強烈暗示下周升息，但表示經濟和物價正朝著央行的目標邁進：「物價和通膨預期的發展，包括背後的經濟機制，似乎大致上都在央行預測的路徑上。」

他補充說，「如果這種展望繼續實現，央行將相應提高政策利率，並調整寬鬆貨幣政策的程度，就像去年3月和7月所做的那樣」。

這番評論凸顯出日本央行並不排除本月提高借貸成本的可能性，大多數日本央行觀察人士認為，不是1月就是3月會升息。冰見野良三同時表示，目前存在包括上行和下行的各種風險，他呼應總裁植田和男的說法，認為今年的加薪動能和美國新政府的經濟政策值得關注，表明日本央行將謹慎權衡行動，不會僅基於通膨預期走高而升息。

日圓在他講話後走弱，一度貶值0.3%，觸及1美元兌158.02日圓，稍後跌幅收窄，報157.50。

這是日本央行1月政策會議前，官員的最後一次講話。

升息 日幣 日本央行 貨幣

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