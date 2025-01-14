AI晶片股遭拜登出口管制令重擊 接著可望迎來「川普救市行情」

美國總統拜登引領的政府緊縮管制人工智慧（AI）出口，對120多國輸出的AI晶片數量設定上限，還額外要求申請需可證，拖累美國AI晶片類股13日重挫，不過專家認為，20日將上任的後任總統可能對AI管制採取不同方式，有助帶動輝達（NVIDIA）晶片股上攻。

美國商務部長蒙多表示，這項政策將幫助在世界各地打造受信賴的科技生態系，對抗AI相關的國安風險，同時確保管制措施不會阻礙創新或美國的科技領導地位，並讓先進AI技術能夠遠離美國的對手，接下來將進入120天的徵詢期。

不過，這股賣壓可能為期短暫，因為川普政府可能對AI管制採取不同方式。雷蒙多也說，120天的徵詢期非常長，「我完全預期下任政府可能根據徵詢意見做出調整」。

從川普過去反對拜登AI行政命令、以及管制AI措施的紀錄來看，川普政府可能在這項措施生效前，就予以撤銷或調整。

2023年10月，拜登政府發布一項針對AI行政命令，援引國防生產法，要求企業在開發更先進的AI系統版本時，必須告知政府並提供測試結果。川普則以撤銷這項AI行政命令，為競選總統時的主軸之一，「我們將撤銷拜登阻礙AI創新的危險行政命令」。

川普也很可能會調整所有AI晶片政策，以符合他推動減少管制的目標。若川普鬆綁對其他國家打造AI基礎設施所設下的限制，並且放鬆開發核能反應爐的規範，有望提振輝達的事業前景。

輝達已批評拜登政府的新政策，認為此舉「史無前例」，可能「危及」美國的AI領先地位。儘管輝達的銷售對象主要為美國企業，對中國大陸出口也已受限制，但這項新規將致使其他國家更難以投資AI晶片，威脅輝達追求的「主權AI」目標。

美國半導體產業協會（SIA）批評表示，AI晶片的新政策應該由即將上任的川普政府設計，輝達也寄望川普政府能夠阻止更嚴格的晶片出口管制生效，輝達政府事務副總裁芬克爾（Ned Finkle）表示，「雖然這項規定要120天後才實施，但已減弱美國利益。隨著川普第一任政府展現出美國是透過創新、競爭、及與世界各地分享我們的技術勝出，而不是退守政府過度插手的高牆，我們期望能回歸加強美國領導地位的政策」。

不過，川普政府的關稅計畫也會對晶片業帶來不確定性。Melius研究公司以瑞茲（Ben Reitzes）為首的分析師團隊團隊指出，在川普關稅政策引發不確定性之際，拜登加強AI晶片管制毫無幫助，若這兩個議題的可見度提高，晶片類股的表現有望好轉。他青睞輝達與博通（Broadcom）。