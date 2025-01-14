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墨西哥向川普示好 承諾將縮減對陸貿易逆差

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
薛恩鮑姆在國立人類學博物館舉行的商界領袖場合上宣布墨西哥計畫。歐新社
薛恩鮑姆在國立人類學博物館舉行的商界領袖場合上宣布墨西哥計畫。歐新社

墨西哥政府周一宣布一項縮減對中國大陸龐大貿易逆差並吸引投資的計畫，頗有向即將上任的美國總統川普釋出善意的意味。

墨西哥總統薛恩鮑姆宣布一個「墨西哥計畫」，將加強國內紡織業到汽車製造在內各大產業的生產，以降低墨西哥與中國大陸之間不斷擴大的貿易逆差。墨西哥2023年對中國大陸貿易逆差已增為1,050億美元。

在此計畫之前，有美國政界人士指控墨西哥允許大陸商品經由墨西哥進入美國市場。薛恩鮑姆希望藉此緩解和川普之間的貿易緊張關係。

周一公布的計畫包含具體目標，譬如以國內供應取代15%的縫紉線進口，並承諾推出一項針對墨西哥企業的發展計畫，專注於生產聚合物及汽車與航空航太產業所需的線束。

薛恩鮑姆在國立人類學博物館舉行的商界領袖場合上談到《美墨加協定》（USMCA）說：「這已證明是歷史上最成功的貿易協議，三國都為此受益」她說：「這是我們唯一能和亞洲國家尤其是中國競爭的方式。」

《美墨加協議》是川普上個任期內談判達成的協議，支持了墨西哥每年360億美元的外國投資，即將於2026年再行檢討。中國大陸在當地的角色將是屆時討論的核心議題。

去年，川普曾揚言對墨西哥和加拿大的出口產品課徵25%的關稅，指控兩國允許非法移民及毒品走私進入邊界。

墨西哥對大陸在本身經濟的影響迄今鮮少公開的討論。自新冠肺炎疫情以來，墨中之間的投資和貿易快速成長，對陸貿易逆差已擴大至國內生產毛額（GDP）的38%，其中大量進口的領域有電子設備、汽車及機械。

因應對大陸貿易逆差，薛恩鮑姆需要吸引更多投資，還要克服由川普及政府內部改革議程帶來的不確定性。

薛恩鮑姆承諾將於2月將公布能源投資和基礎設施官民合作投資的相關規範，釐清兩大關鍵問題。她去年因應川普放話曾說不排除採取報復性關稅，但近日她轉而強調，墨西哥將努力和美國下一任總統建立「良好」的雙邊關係。

中共 墨西哥 川普

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