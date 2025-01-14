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Honeywell傳2月宣布分拆！分析師估股價有大漲逾20%的空間

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
由於維權股東施壓，工業集團Honeywell傳出可能在2月初發布第4季財報時，正式宣布分拆成兩家獨立的上市公司，一家專注於自動化，另一家專注於航太與國防業務。美聯社
由於維權股東施壓，工業集團Honeywell傳出可能在2月初發布第4季財報時，正式宣布分拆成兩家獨立的上市公司，一家專注於自動化，另一家專注於航太與國防業務。美聯社

知情人士表示，因維權股東Elliott投資管理公司（Elliott Investment Management）施壓，總部在美國北卡羅萊納州夏洛特市的工業集團Honeywell International準備分拆成兩家獨立的上市公司，一家專注於自動化，另一家專注於航太與國防業務。

要求匿名的知情人士說，Honeywell可能在2月初發布第4季財報時正式宣布這項分拆計畫，最終細節還有待董事會核准。

Honeywell股價周一最高上漲5%至228.97美元，漲幅後來回吐，收盤時微漲0.4%至219.10美元，市值大約是1,430億美元。這支股票過去12個月上漲近11%，落後標普500指數同期漲幅22%。

分析師表示，大規模分拆可能讓股票有顯著上行的空間。Barclays分析師上月撰寫報告，根據自由現金流，估計Honeywell分拆後，各單位加總起來的價值大約是每股270美元，比周一收盤價高出23%。Jefferies金融集團分析師Sheila Kahyaoglu在另一份報告中表示，光是航太事業的價值可能就超過900億美元。

根據彭博資訊一個月前的報導， 加促Honeywell分拆的Elliott在該股建立了50多億美元的頭寸。

知名避險基金經理洛柏（Dan Loeb）旗下的Third Point在2017年建立對Honeywell的持股，也要求該公司分拆航太部門。

近年來，有些大型工業集團高調進行分拆。其中包括通用電氣，它在2023年分拆健康照護業務、去年分拆能源部門，公司一拆為三。

分析師 現金流

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