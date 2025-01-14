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祖克柏也對量子運算澆冷水 概念股再暴跌超過30%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國量子運算概念股13日股價繼續大跌。圖為Google Quantum AI實驗室的專家檢視用來冷卻量子運算晶片的低溫恆溫器。路透
美國量子運算概念股13日股價繼續大跌。圖為Google Quantum AI實驗室的專家檢視用來冷卻量子運算晶片的低溫恆溫器。路透

美國量子運算概念股周一（13日）繼續遭到拋售，幾檔個股跌幅超過30%，因為繼輝達執行長黃仁勳對量子運算題材「澆冷水」後，臉書母公司Meta執行長祖克柏也警告說，擁有量子運算功能的電腦距離使用，還要很多年。

祖克柏在上周五播出的羅根（Joe Rogan）podcast節目上表示：「我並不是真正的量子運算專家，但我的理解是，這距離成為一個非常有用的模式，還有很長的路要走。」他還表示，許多人認為這項技術距離成熟還可能要「十年以上」。

這些說法呼應了黃仁勳上周的說法，當時他說，距離非常有用的量子電腦問世還有15年至30年的時間。當時量子運算概念股應聲集體暴跌，逆轉了2024年因 Alphabet公司宣布新量子晶片Willow有所突破而帶來的利多漲勢。

量子運算股Rigetti Computing周一收盤暴跌超過32%至每股6.05美元， D-Wave Quantum暴跌逾33%至每股3.83美元，Quantum Computing大跌27%至每股6.52美元，IonQ則下跌超過13%至每股27.86美元。

Rigetti和D-Wave的股價在去年分別暴漲1,449%與854%，投資人熱切期盼量子電腦將是接續AI的下一個重大題材。

支持者表示，比起一般電腦，量子電腦有能力執行更複雜的運算任務並處理大量資料。然而，許多投資人警告說，對於現實世界應用而言，目前可能為時過早。

投資人 概念股 祖克柏 量子電腦

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