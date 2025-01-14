美元指數五連漲 英鎊擴大跌勢
美元指數連續五個交易日上漲，在強勁的12月就業數據發布後隨美國公債殖利率擴大漲幅。在英國財政狀況的隱憂下，英鎊與其他英國資產同步下跌，邁向2個月來最長連跌。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至109.956，今年迄今僅有兩日下跌。
Lefteris Farmakis和Themistoklis Fiotakis等巴克萊外匯策略師周日在報告中寫道：「隨著我們在新價位附近盤整，貿易風險讓美元在一段時間內保持相當看漲的可能性。」
英鎊兌美元一度貶值0.9%至1.2100，為2023年11月以來最弱價位。
歐元兌美元貶值0.3%至1.0209，盤中觸及1.0178的低點。
「僅是關稅就意味著可能達到平價，」巴克萊貨幣策略師Skylar Montgomery Koning告訴彭博電視：「而且經濟成長差異很大，利差也很大」，這也導致歐元兌美元走低。
美元兌日圓微貶0.2%至157.48。
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