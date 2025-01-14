台積電ADR大跌3.4% 跟隨台北交易頹勢

2017年1月10日，川普首次就任美國總統時，上證指數報3161點，道瓊工業指數為19855點，台股則是收在9339.03點，8年後的2025年1月10日，川普即將上任，上證指數3168點、道瓊指數41938點，而台股則是23011點。

2025-01-14 07:00