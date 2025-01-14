台積電ADR大跌3.4% 跟隨台北交易頹勢
台積電ADR周一（13日）大跌3.4%，收在201.36美元，較台北交易溢價24.1%。
美國政府宣布將進一步限制人工智慧（AI）晶片和技術出口後，晶片股下跌，輝達大跌2%，美光重挫4.3%。費城半導體指數下跌0.4%。
那斯達克綜合指數下跌73.53點，跌幅0.4%，收在19,088.10點；道瓊工業指數上漲358.67點，漲幅0.9%，報42,297.12點；標普500指數上漲9.18點，漲幅0.2%，報5,836.22點。
台灣加權股價指數昨天大跌523.53點，收在22,488.33點。台積電（2330）下跌2.3%收在1,075.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 167.92 -3.34 162.50 3.33
中華電 CHT 122.81 +0.82 123.00 -0.16
台積電 TSM 1,333.81 -3.36 1,075.00 24.08
聯電 UMC 41.07 +0.81 40.90 0.41
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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