油價觸五個月高點 美制裁俄石油業恐擾亂供應、金價跌1%

國際油價周一（13日）大漲約2%，觸及五個月來高點，市場預期美國擴大對俄羅斯石油的制裁將迫使印度和中國的買家尋求其他供應； 金價周一下跌，因美元急升至逾兩年最高，上周強勁的就業報告鞏固了聯準會今年將謹慎降息的預期。

油價勁揚約2%

布蘭特原油3月期貨13日收盤上漲1.25美元，漲幅1.6%，結算價報每桶81.01美元；美國西德州原油2月期貨上漲2.25美元， 漲幅2.9%，結算價報78.82美元。

布蘭特原油創8月26日以來最高收盤價，西德州原油創8月12日以來最高收盤價，兩大指標連續第二天處於技術超買區域。

此外，隨著布蘭特原油和西德州原油的近月合約價格在過去三個交易日上漲超過 6%，跨月價差（近月合約較遠月合約溢價）急升至幾個月來最高水準。

美國上周對俄羅斯石油產業祭出了迄今為止最有力的制裁，將目標瞄準大型出口商、保險公司和超過150艘油輪。一些歐盟國家打算效仿美國的做法，對俄羅斯的天然氣出口實施進一步限制，並加強對石油價格上限

的執行力度。這使得中國和印度煉油業者正在尋求替代供應。

PVM 分析師Tamas Varga表示：「市場確實擔心供應干擾。俄羅斯石油最壞的情境看起來可能是現實情境。但川普下周一上任後會發生什麼還不清楚。」

周一的船舶追蹤數據顯示，自美國1月10日宣布新制裁措施以來，至少有65艘油輪在多個地點下錨，包括中國和俄羅斯沿海。

一位了解談判情況的官員表示，調停人在周一向以色列和哈馬斯提出一份結束加薩戰爭的協議最終草案，此前拜登和川普的特使出席的會談，在午夜過後取得「突破」。此舉可能會降低全球石油市場積累的部分供應風險溢價。

金價下跌約1%

現貨金價下跌1%，至每英兩2,663.16美元，盤初一度下跌1%。上周五金價觸及一個月來最高。

美國黃金期貨下跌1.1%，報2,684.40美元。

美元指數升至2022年11月以來最高。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「我們見到美國就業報告優於預期，這使得美元和美國公債殖利率走升，金價下跌是對優於預期的就業報告做出的反應。」他說，在黃金上周表現出色後，也出現了一些獲利了結。

現貨白銀下跌2.6%，至每英兩29.62美元；白金下跌1%，至955.50美元；鈀金跌1.3%，至935.21美元。