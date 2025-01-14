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微軟CEO宣布成立AI新團隊 協助客戶打造AI應用程式

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft）為強化AI平台與工具的開發，13日宣布成立新的專責小組。美聯社
微軟（Microsoft）為強化AI平台與工具的開發，13日宣布成立新的專責小組。美聯社

微軟Microsoft）周一（13日）宣布，成立一個新團隊，聚焦於為第三方客戶開發人工智慧（AI）應用程式及提供工具。

曾任網路安全新創公司Lacework執行長、臉書母公司Meta工程師全球主管的帕瑞克（Jay Parikh），將帶領這個取名「核心AI平台工具」團隊。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）說，該小組的任務是，「為我們的第一方和第三方客戶，建立終端到終端Copilot & AI開發堆疊，使得客戶們可以建立和執行AI應用程式（app）和代理程式」。

就在宣布成立新的團隊之前十分鐘，微軟表示他們聘請了DeepMind共同創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）來領導公司的Copilot AI開發計畫。蘇萊曼將出任執行副總裁，直接向納德拉報告。

納德拉表示，新工作小組的Parikh會與蘇萊曼、雲端服務負責人賈斯禮（Scott Guthrie）、技術長史考特（Kevin Scott），以其他技術主管密切合作。

AI自從ChatGPT在2022年年末一炮而紅後，成為科技業界主旋律。推出ChatGPT的OpenAI，主要投資人正是微軟。微軟現在內部AI使用仰賴OpenAI的大型語言型，同時是OpenAI的主要雲端合作夥伴。

然而，微軟同時也在開發產品和工具，與OpenAI的部分服務競爭。兩家公司的關係，既合作又競爭。事實上，去年夏天，微軟已在向美國證管會的申報文件中，將OpenAI列入競爭者名單之列。上個月納德拉在一個podcast節目裡，提到微軟與OpenAI的關係時，使用了「緊張的合作」這個詞。

納德拉在公告人事與組織新安排的網路貼文中寫道，「我們在下一段能否成功，將取決於有沒有最佳的AI平台、工具和基礎架構」。

AI Microsoft 團隊 客戶 微軟

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