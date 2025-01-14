被公債殖利率打壓 那斯達克連續四日下跌、標普道指止跌

科技股周一繼續回落，那斯達克綜合指數連續四個交易日下跌，不過逢低買盤推動標普 500 指數小幅收高，美國公債殖利率繼續挺升，投資人調降了對聯準會（Fed）降息步調的預期。

那斯達克綜合指數下跌73.53點，跌幅0.4%，收在19,088.10點；道瓊工業指數上漲358.67點，漲幅0.9%，報42,297.12點；標普500指數上漲9.18點，漲幅0.2%，報5,836.22點。

科技股頹勢抵銷標普500指數其他成分股的漲幅，限制了該美國大盤股指的漲勢。大型科技股受到打擊尤其嚴重，輝達（NVIDIA）下跌2%，蘋果(Apple)下跌1%，Meta Platforms下跌1.2%。

道瓊工業指數在UnitedHealth Group和卡特彼勒(Caterpillar)和安進(Amgen)的帶動之下上漲。

美國政府表示將進一步限制人工智慧（AI）晶片和技術出口後，晶片股下跌，除輝達大跌，美光重挫4.3%。費城半導體指數下跌0.4%，台積電ADR下跌3.3%，追隨台股頹勢。

美國10年期公債殖利率從上周五的4.772%升至4.802%。過去五周中有四周上漲。

能源股追隨油價走高，銀行股也在財報季前上漲。

美股債市下一個重大考驗出現在周三，屆時美國將公布CPI。銀行財報季屆時也將拉開序幕，摩根大通(JPMorgan Chase)、高盛(Goldman Sachs)、富國銀行(WellsFargo)和花旗集團(Citigroup)將公布業績。

摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin說：「本周通膨數據即使低於預期，也不會促使Fed本月降息，但可能有助於緩解部分看跌走勢。」

市場預計Fed今年將降息約27個基點，6月降息的可能性為52.9%。

Ingalls & Snyder 策略師 Tim Ghriskey說：「通膨問題已經擺在面前，一般來說，較高的殖利率對債券市場或股市都不是好事。1月21日即將到來，我們將拭目以待新政府的表現。」

美國拜登政府提出 2026 年由民營保險公司經營的Medicare Advantage Plan醫保計劃的報銷標準，支付額將增加 2.2%，UnitedHealth 應聲上漲 3.9%。CVS Health 和 Humana 大漲 7%，標普 500 指數醫療股上漲 1.3%。

公用事業股和科技股跌幅居前。愛迪生國際跌幅超過 11.89%，彭博新聞報導，該公司挨告，說是該公司設備引發了加州部分地區的火災。

能源類股攀升2.3%，標普指數11主要類股單日漲幅最大，原油價格持續上漲，市場預期美國對俄羅斯石油實施更嚴厲的制裁將迫使印度和中國的買家轉向其他供應。

莫德納崩跌跌 16.8%，是標普 500 指數中跌幅最大的個股，該公司將 2025 年的銷售預測下修 10 億美元。