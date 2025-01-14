輝達AI晶片機架傳出過熱 美媒：微軟等客戶減訂單
美國媒體今天指出，人工智慧（AI）晶片大廠輝達公司裝有最新晶片Blackwell的機架傳出過熱問題，微軟公司等主要客戶近期削減對於Blackwell GB200機架的訂單。
美國科技新聞網站The Information引述消息人士的說法報導，首批裝有輝達（NVIDIA）最新晶片Blackwell的機架出現過熱，晶片連接方式也有故障的問題。
報導指出，主要客戶微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）雲端運算部門、谷歌（Google）和社群網站臉書（Facebook）母公司Meta Platforms，近來都已削減輝達Blackwell GB200機架的部分訂單。
路透社報導，輝達公司今天早盤的股價一度重挫超過4%。
輝達、微軟、谷歌、Meta和亞馬遜等公司，都沒有立即回覆路透社的置評請求。
根據The Information的報導，這些大型客戶都已各自下訂至少價值100億美元的Blackwell機架訂單。
部分客戶正等待購買稍晚推出的機架版本，但可能要到下半年才有貨，或是打算購買輝達的舊款AI晶片。
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