祖克柏鍾愛這款珍稀名表 價值近三千萬 每年僅生產兩到三支

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）上周上傳影片，宣布Meta將終結第三方事實查核機制，震驚各界。但許多人的關注焦點，反而是祖克柏手上所戴的表款：價值近百萬美元（近台幣3,000萬元）的高珀富斯（Greubel Forsey）腕表「手工製1號」（Hand Made 1）。這款名表不僅要價不菲，數量也極為珍稀，據稱每年製作數量只有兩至三支。

財星雜誌（Fortune）報導，Hand Made 1稅前售價高達89萬5千美元（約台幣2,963萬元），價格是某些勞力士（Rolex）表款的百倍以上，昂貴的理由在於它極度費工。高珀富斯表示，每支表的製作都需耗費6,000個小時。

專家稱Hand Made 1腕表為「可穿戴的藝術品」。這款瑞士製造的名表，共有281組零件，並配有一組陀飛輪（tourbillon），即一種協助增加鐘表準確度的機械。珠寶店Masina Diamonds的執行長亞薩沃利安（Yasavolian） 稱該表款為「鐘表學的濃縮」，稱其製作工藝是對於時間的科學研究與度量。複雜工藝與珍稀數量，共同造就了天文數字的價格。

「產量愈少，產品愈珍稀」，亞薩沃利安解釋道，「舉例來說，如果達文西畫了5,000張蒙娜麗莎，這張畫就不會被視為無價了。」他也說，若將Hand Made 1 的製作流程分解，需要一個人一周七天，每天不眠不休地工作24小時，如此連續250天。高珀富斯更表示，2025年這支表的產量可能只有一支。

高珀富斯執行長尼德格爾（Michel Nydegger）也說，「看見（祖克柏）這樣一位形塑了現代數位地景及生活風格的關鍵人物，對於當今最傳統的鐘表工藝表現出真正的欣賞，是我們莫大的榮幸。」