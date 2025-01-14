美元指數觸及110 高盛預估還會升值5%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美元示意圖。 路透
美元示意圖。 路透

美國上周五出爐的就業報告表現出色，促使交易員下修今年的降息預期，帶動DXY美元指數13日揚升0.4%，觸及110，為兩年多來最高。各方估計美元將持續走強，美元多頭部位已衝上2019年來新高，高盛估計美元還會再升值5%。

追蹤美元相對於日圓、歐元等主要貨幣的美元指數，13日一度升至110.17，為2022年11月以來最高。英鎊兌美元續貶0.4%至1.216，觸及14個月低點；歐元兌美元也一度貶至1.0208，寫兩年最低。亞洲貨幣也蒙受巨大壓力，13日美元相對於印尼盾和菲律賓披索至少升值0.5%。儘管北京當局發布口頭警告，並加強資本管制，在岸人民幣仍徘徊在交易區間值低檔。

彭博彙整美國商品期貨交易委員會的數據顯示，包括避險基金等投資人看多美元，美元多單攀抵2019年1月來之最。

美國貨幣基金市場現在估計，聯準會（Fed）在2025年只會降息一次，而且要到9或10月才採取行動。

高盛調升美元展望，在報告中寫道，川普新關稅措施上路與美國經濟續強，可能會拖累Fed的貨幣寬鬆步伐，預料美元在未來一年將走升約5%。這是高盛在兩個月間第二次上調美元展望。

另外，高盛原本預測，歐元兌美元在未來六個月為1歐元兌1.05美元，如今下修至歐元兌美元將跌破平價。上次歐元兌美元摜破平價，是2022年俄烏戰爭後，歐洲出現能源危機，引發經濟低迷的恐懼。高盛也調降未來六個月的英鎊兌美元展望，從1.32降至1.22。

ING全球市場主管透納說，市場最大疑問是Fed今年是否需要降息，美元強勢和美債殖利率攀揚，「正在對金融市場進行壓力測試」。

法國巴黎銀行主管說，美國利率如此之高，會吸走亞洲的流動性，資本將流向美國。

美國經濟 降息 高盛

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