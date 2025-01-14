美對俄發動制裁…布蘭特油價突破81美元 衝半年高點

國際油價本周第一天即大漲2%，布蘭特油價突破每桶81美元，為半年高點，主因美國上周五宣布對俄羅斯能源業實施新一波制裁措施，恐擾亂全球油市供應。放眼後市，高盛認為油價不排除站上每桶9字頭。

布蘭特原油3月期貨13日一度勁揚2.4%至每桶81.68美元，站上去年7月中旬以來最高，延續上周五大漲3.7%的強勁走勢；西德州中級原油（WTI）期貨一度大漲2.6%，至每桶78.58美元，也是半年來盤中最高。

美國上周五對俄羅斯原油產業實施迄今最激進的制裁措施，範圍涵蓋俄國兩大原油生產商和出口業者、保險公司，以及超過150艘油輪。

拜登政府的行動將讓各界聚焦印度與中國大陸這兩大重要能源市場，因為當地煉油業者可能被迫另尋原油供應。俄羅斯2022年入侵烏克蘭掀起混亂之後，印度成為俄羅斯原油的重要買家，中國則是全球最大原油進口國。

國際原油近幾周來已逐步攀高，天候轉冷、美國原油庫存減少，加上市場推測川普政府未來數月可能緊縮對伊朗原油制裁措施，刺激油價走高。即將卸任的拜登政府再對俄祭出廣泛制裁措施，可能進一步擾亂油市，也對OPEC+的決策更添複雜因素。若油價高漲導致通膨更為頑固，將使央行官員面臨更多挑戰。