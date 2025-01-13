快訊

詐團「藍道」替收賄前所長求情 稱兩人感情好「願刑度都加我身上」

竹南某科技公司實驗室火警 火勢猛烈仍在灌救控制中

針對AI晶片頒新規！美國限制晶片進出口 台灣不在受限名單上

傳輝達AI晶片機架故障 微軟等大客戶交貨延誤

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
外媒傳出，輝達的AI晶片可能再次發生交貨延遲，據悉大客戶減少訂單。路透
外媒傳出，輝達的AI晶片可能再次發生交貨延遲，據悉大客戶減少訂單。路透

外媒傳出，輝達的AI晶片可能再次發生交貨延遲，據悉大客戶減少訂單，該公司13日美股早盤股價重挫3%以上。

科技網站The Information報導，據三位了解供應的知情人士和兩名客戶透露，首批裝有輝達最新晶片Blackwell的機架，出現過熱和晶片連接方式故障的問題。這類缺陷對於新晶片來說並不罕見，但延誤了微軟等客戶的資料中心計畫

兩位知情人士透露，微軟及亞馬遜網絡服務公司、谷歌、Meta這三家輝達客戶，近期削減了對Blackwell GB200機架的訂單。

據輝達員工和一位微軟雇員透露，一些客戶正在等待稍晚問世的機架，但可能要到下半年才有貨，或購買輝達的舊款AI晶片。

儘管輝達表示，稱搭配機架能最讓晶片發揮最佳效力，但其他主要客戶可能試圖單買Blackwell。如果輝達及其供應商能修好上述故障，客戶可能改變做法，購買更多機架。

輝達、微軟、亞馬遜網絡服務公司拒絕置評。Meta和谷歌發言人拒絕評論。

客戶 情人

延伸閱讀

輝達台灣總部爭取設在台化彰化廠區？ 台化回應了

輝達來台設總部 金仁寶許勝雄：樂見其成、電力為關鍵

占基隆營業稅8成 基隆工商界力挺四接：輝達AI大量用電

輝達台灣總部 桃園招手…亞矽創預定地具備四大優勢

相關新聞

美政府推出新的人工智慧晶片管制規範 一文看懂如何運作

美國政府13日推出新的人工智慧（AI）晶片管制規範，路透整理出相關施行細節。

白宮擴大緊縮AI晶片和科技出口 將實施全面性管制措施

美國政府13日宣布對輝達（Nvidia）及其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制，將對售予大部...

祖克柏：Meta訓練AI當中階工程師 最快今年上路

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，Meta及一些頂尖科技公司，正在努力將目前由中階軟體工程師負...

大摩：美元升值將使美國企業財報表現壁壘分明

摩根士丹利（大摩）策略團隊指出，強勢美元將使去年第4季美國企業的獲利呈現壁壘分明，內需導向產業的營收將超越大型跨國集團。

路透：Arm擬漲價300% 並考慮自行開發晶片

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）與晶片業者高通上個月對簿公堂，未披露的法院證詞和文件顯示，安謀研擬長期策略，打算最多漲價...

美科技股早盤持續遭拋售 輝達、台積ADR挫逾3%

由於先前引領大盤漲勢的重要科技股持續遭到投資人拋售，美股13日早盤下跌，道瓊工業指數下跌72點，或0.1%；標普500指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。