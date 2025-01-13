傳輝達AI晶片機架故障 微軟等大客戶交貨延誤
外媒傳出，輝達的AI晶片可能再次發生交貨延遲，據悉大客戶減少訂單，該公司13日美股早盤股價重挫3%以上。
科技網站The Information報導，據三位了解供應的知情人士和兩名客戶透露，首批裝有輝達最新晶片Blackwell的機架，出現過熱和晶片連接方式故障的問題。這類缺陷對於新晶片來說並不罕見，但延誤了微軟等客戶的資料中心計畫
兩位知情人士透露，微軟及亞馬遜網絡服務公司、谷歌、Meta這三家輝達客戶，近期削減了對Blackwell GB200機架的訂單。
據輝達員工和一位微軟雇員透露，一些客戶正在等待稍晚問世的機架，但可能要到下半年才有貨，或購買輝達的舊款AI晶片。
儘管輝達表示，稱搭配機架能最讓晶片發揮最佳效力，但其他主要客戶可能試圖單買Blackwell。如果輝達及其供應商能修好上述故障，客戶可能改變做法，購買更多機架。
輝達、微軟、亞馬遜網絡服務公司拒絕置評。Meta和谷歌發言人拒絕評論。
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