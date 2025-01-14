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85％大企業 擬大調供應鏈
台積電創辦人張忠謀去年十月在該公司運動會致詞提到，全球化已死、世界貿易已死。如今川普即將重掌白宮，專家和外媒指出，川普的關稅威脅已為全球貿易激戰架好舞台，也顯示川普顛覆全球貿易的決心。
英國衛報報導，國際貨幣基金（ＩＭＦ）中國區前負責人普拉薩德說，川普的關稅言論明確顯示美國貿易保護主義的新時代將到來，許多美國貿易夥伴都會受影響。
因應川普上台後貿易戰疑慮升高，全球企業紛紛開始調整布局，以強化供應鏈的韌性和可見度。英國金融時報引述調查指出，一千七百家大型企業百分之八十五表示計畫大幅調整供應鏈，這比率較前一年增加十五個百分點。
企業關注供應鏈的布局，反映對全球貿易前景的不安定感。在世界大型企業研究會的調查中，全球百分之四十五的執行長將「加劇的貿易戰」列為二○二五年頭號地緣政治衝突風險，這比率是去年百分之十九的兩倍。
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