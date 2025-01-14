歐盟研擬報復措施 瞄準川普票倉

美國候任總統川普去年十二月廿日宣稱，歐盟若不向美國多買原油、天然氣，降低美國對歐盟的巨額貿易逆差，他將祭出關稅。幾個歐盟成員國國會和官員正開始思索潛在報復措施，或不涉及對美國人民徵稅的替代策略。

川普說，「我告訴歐盟，必須向我們採購大量石油和天然氣，以彌補他們與美國之間的巨大逆差」，否則將面臨毫無保留的關稅手段。

去年一到九月，美國對歐盟貿易逆差超過一千七百億美元，讓歐盟成為美國第二大貿易逆差來源，僅次於中國大陸。

紐約時報報導，美國是全球液化天然氣最大供應商，歐洲已是最大買家之一。川普第一任期就曾對歐洲國家的鋼、鋁施加關稅，要減少美方貿易逆差，但逆差不減反增。

一名歐洲外交官透露，歐盟執委會已在討論川普關稅威脅，包括分析特定關稅可能對不同歐洲國家、產業造成何種影響，以及可能對哪些美國產品採取關稅報復。相關討論還在初步階段，因為川普會怎麼做依然不明。

一種看法是，歐盟執委會可能重現二○一八年川普首次執政的做法，即針對川普獲得強烈支持的地區，對當地企業產品實施報復關稅，如總部在威斯康辛州的哈雷機車。

歐洲官員也拋出加購美國天然氣等商品的計畫，以安撫川普。歐洲央行總裁拉加德去年十一月曾建議類似行動，並對報復性關稅示警。

歐盟執委會前貿易主管貝爾切羅說，歐洲官員應提議增加進口美國貨，作為與川普談判避免關稅的一環，尤其在能源和國防領域，歐盟也應準備好採行報復性關稅。