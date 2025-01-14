聽新聞
0:00 / 0:00

人民幣貶值 對美中都是巨大風險

聯合報／ 國際中心／綜合報導

以關稅為政見的川普再度當選後，人民幣兌美元匯率持續走低，有經濟專家指稱北京故意允許人民幣匯率下滑，藉以加強中國的出口前景，抵銷川普關稅效應。日本主要車廠人士也擔心，可能受到川普對加、墨潛在關稅影響。南韓也有企業憂心，川普貿易政策可能傷害南韓經濟。

自去年十二月以來，人民幣兌美元匯率一直走軟，徘徊在十六個月低點附近，離岸人民幣價位十三日約七點三五兌一美元。有專家認為，在川普就職前將貶破七點四。

美國之音報導，中國人民大學重陽金融研究院院長王文表示，人民幣幣值下滑反映世界在川普勝選後對中美關係的負面預期，不過人民幣終將消化最初的震盪走勢，並在明年後開始回升，「目前，中美競爭已到關鍵時期。但從長遠來看，中國不會輸，人民幣也將開始升值」。

紐約時報則認為，大陸可能透過人民幣貶值，降低大陸出口商品價格，部分或完全消除川普所提的對中百分之十額外關稅影響，但這也可能引發其他國家報復，危害大陸經濟，對美中帶來巨大風險。

日本時報報導，川普將對加墨實施百分之廿五關稅，也引發日本車廠憂心。豐田、本田和日產都在墨國營運製造廠；日本一家主要車廠人員說，川普所提關稅一旦實施將有巨大影響。一名日本政府官員也說，必須利用在川普第一任期時的經驗，做好各項準備。

南韓也憂心，拜登承諾對南韓晶片、電池和電動車製造商的補助也可能被撤銷。英國金融時報報導，韓國經營者總協會去年十二月的調查指出，八成二企業預期川普可能實施的保護主義將傷害南韓經濟。

人民幣 川普 日本

延伸閱讀

美股跌破線型支撐 法人：節前不確定因素使台股承壓

陸12月進出口顯示「搶跑」特徵 分析估今年出口料前高後低、關注川普關稅政策

川普將上台 研調：放寬AI監管、抑制大陸技術

太空勁敵馬斯克與川普交好 貝佐斯：不擔心

相關新聞

美對俄發動制裁…布蘭特油價突破81美元 衝半年高點

國際油價本周第一天即大漲2%，布蘭特油價突破每桶81美元，為半年高點，主因美國上周五宣布對俄羅斯能源業實施新一波制裁措施...

經濟專家：關稅無助美減少貿易逆差

美國總統當選人川普去年十一月廿五日宣稱，一月廿日上任後要對加拿大、墨西哥輸美商品徵收百分之廿五關稅，對中國大陸則加徵百分...

人民幣貶值 對美中都是巨大風險

以關稅為政見的川普再度當選後，人民幣兌美元匯率持續走低，有經濟專家指稱北京故意允許人民幣匯率下滑，藉以加強中國的出口前景...

歐盟研擬報復措施 瞄準川普票倉

美國候任總統川普去年十二月廿日宣稱，歐盟若不向美國多買原油、天然氣，降低美國對歐盟的巨額貿易逆差，他將祭出關稅。幾個歐盟...

85％大企業 擬大調供應鏈

台積電創辦人張忠謀去年十月在該公司運動會致詞提到，全球化已死、世界貿易已死。如今川普即將重掌白宮，專家和外媒指出，川普的...

美元指數觸及110 高盛預估還會升值5%

美國上周五出爐的就業報告表現出色，促使交易員下修今年的降息預期，帶動DXY美元指數13日揚升0.4%，觸及110，為兩年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。