人民幣貶值 對美中都是巨大風險

以關稅為政見的川普再度當選後，人民幣兌美元匯率持續走低，有經濟專家指稱北京故意允許人民幣匯率下滑，藉以加強中國的出口前景，抵銷川普關稅效應。日本主要車廠人士也擔心，可能受到川普對加、墨潛在關稅影響。南韓也有企業憂心，川普貿易政策可能傷害南韓經濟。

自去年十二月以來，人民幣兌美元匯率一直走軟，徘徊在十六個月低點附近，離岸人民幣價位十三日約七點三五兌一美元。有專家認為，在川普就職前將貶破七點四。

美國之音報導，中國人民大學重陽金融研究院院長王文表示，人民幣幣值下滑反映世界在川普勝選後對中美關係的負面預期，不過人民幣終將消化最初的震盪走勢，並在明年後開始回升，「目前，中美競爭已到關鍵時期。但從長遠來看，中國不會輸，人民幣也將開始升值」。

紐約時報則認為，大陸可能透過人民幣貶值，降低大陸出口商品價格，部分或完全消除川普所提的對中百分之十額外關稅影響，但這也可能引發其他國家報復，危害大陸經濟，對美中帶來巨大風險。

日本時報報導，川普將對加墨實施百分之廿五關稅，也引發日本車廠憂心。豐田、本田和日產都在墨國營運製造廠；日本一家主要車廠人員說，川普所提關稅一旦實施將有巨大影響。一名日本政府官員也說，必須利用在川普第一任期時的經驗，做好各項準備。

南韓也憂心，拜登承諾對南韓晶片、電池和電動車製造商的補助也可能被撤銷。英國金融時報報導，韓國經營者總協會去年十二月的調查指出，八成二企業預期川普可能實施的保護主義將傷害南韓經濟。