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經濟專家：關稅無助美減少貿易逆差

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統當選人川普去年十一月廿五日宣稱，一月廿日上任後要對加拿大、墨西哥輸美商品徵收百分之廿五關稅，對中國大陸則加徵百分之十。川普認為中、加、墨未盡力阻止芬太尼或非法移民進入美國，但這三國是美國前三大貿易夥伴，專家憂心貿易和製造業將受衝擊，甚至引發貿易戰拖累全球經濟。

專家認為，川普意圖利用關稅，排擠和大陸貿易往來密切的國家，作為經濟競爭手法之一。另外，川普非常在意貿易逆差問題。去年美國前三大貿易逆差來源是中國、歐盟和墨西哥，川普對中、墨開刀，不讓人意外。

大陸是美國第三大貿易夥伴。日本經濟研究中心估算，川普若對大陸商品加徵百分之十關稅，大陸對外出口額將下滑百分之二點三。此外，若川普落實對大陸徵收百分之六十關稅的競選承諾，大陸出口額將減少近百分之十四。

加拿大則是美國第二大貿易夥伴，美加之間供應鏈也在眾多產業密切整合。半島電視台報導，英國牛津經濟公司學者達芬波特指出，川普若真的對加國實施百分之廿五關稅，加方勢必報復，將讓加國經濟今年陷入衰退。

墨西哥是美國最大貿易夥伴，與美、加共簽「美墨加貿易協定」。美國智庫布魯金斯研究所指出，汽車業橫跨美加墨三國運作，百分之廿五關稅影響深遠。密西根大學經濟學教授德爾多夫說，關稅將讓進口品價格上升，可能使本地製造商調高價格，業者也可能將製造工作移出受影響國家。

川普若對中墨加三國加徵關稅，三國勢必還手，引發貿易戰。國際貨幣基金（ＩＭＦ）前首席經濟學家歐布斯費爾說，貿易戰和政治不確定性，將導致全球經濟下行壓力。他也認為，關稅無助於減少美國貿易逆差，因為這與美國投資與支出失衡有關。

關稅能否像川普宣稱增加美國製造業就業機會，也有疑問。川普二○一八年就對進口鋼材徵收百分之廿五關稅，但美國煉鋼業雇用人數並未增加，現在與二○一八年一樣是八點四萬人。還有研究指出，關稅讓美國鋼鐵價格上漲，使用鋼材的美國製造業雇用人數反而減少。

川普 日本經濟 美國

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