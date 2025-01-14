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印度去年12月CPI增幅 四個月新低

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

最新數據顯示，印度去年12月消費者物價指數（CPI）年增率降至四個月來新低，顯示通膨趨緩。多數分析師則預測央行將於2月開始降息，以支持經濟成長。

印度政府13日公布，去年12月CPI年增率由11月的5.48%，放緩至5.22%，低於路透訪調經濟學家預測的5.3%，但仍高於印度準備銀行（央行，RBI）的4%目標。剔除食物及燃料價格的核心通膨年增率，也從11月的3.72%，放緩至3.64%。

占CPI一半比重的食品通膨，年增率則為8.39%，而11月則是9.04%；蔬菜價格年增率為26.5%，11月年增率的29.3%，以及10月的42.18%，下降幅度尤為明顯。

溫和的通膨走勢，增加各界對於新任央行總裁馬爾霍特拉將於下個月降息以支持經濟的預測，他近期曾提到央行將會努力支持經濟成長，而維持利率按兵不動已經接近兩年。

盧比在同日跌破新低，至86盧比兌1美元。主要原因是美元走強帶動資金外流，匯率走低可能帶來輸入型通膨風險，為降息增添變數。

印度 通膨

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